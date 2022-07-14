В Ташкенте ожидается полная реконструкция улицы Шота Руставели в Яккасарайском районе. Это предусмотрено решением хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева от 13 июля.

На участке 6,5 км — от гостиницы Grand Mir Hotel до улицы Янги Сергели — планируется реконструкция, благоустройство, создание дренажной и поливной системы, строительство пешеходных и велодорожек.

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Заказчиком на выполнение проектно-строительных, ремонтных и благоустроительных работ выбрана компания «Служба единого заказчика» при хокимияте. Генподрядчика и генпроектировщика поручено определить в установленном порядке.

Улица Шота Руставели является одной из центральных улиц Ташкента. Она проходит через весь город, меняя название на своём протяжении на Шахрисабзскую, Навои (реконструируемую в настоящее время) и Беруни. После демонтажа трамвайной линии она имеет по четыре-шесть полос в каждую сторону.