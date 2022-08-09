Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил мужскую сборную Узбекистана, которая добилась исторической победы на Всемирной шахматной олимпиаде в Ченнаи (Индия). Пресс-служба главы государства опубликовала видео разговора.

По телефону беседовали президент и Жахонгир Вахидов, который в решающем матче с Нидерландами в заключительном туре принёс победу национальной команде.





Шавкат Мирзиёев от своего имени и от имени народа Узбекистана поблагодарил шахматистов за победу.

«Вы оставили большой след в нашей истории и показали, на что способен узбекский народ. Я очень рад. Весь наш народ аплодирует вам. В Узбекистане сегодня большой и исторический праздник», — сказал президент.

Жахонгир Вахидов заявил, что в основе победы лежат реформы в сфере шахмат.

«В будущем мы постараемся показать ещё больше таких ярких побед. Спасибо вам», — отметил он.





Президент отметил победы узбекистанцев над сильными командами и сказал, что был впечатлён победой над Нидерландами.

Глава государства также отметил, что Узбекистан единогласным решением выбран местом шахматной олимпиады 2026 года. По его словам, ответственные руководители начнут подготовку к ней уже сейчас.

«Но вы уже начали подготовку. Весь мир был впечатлен [вашей победой]. Теперь они тоже будут готовиться к [шахматной олимпиаде в Узбекистане]. Но мы подготовимся лучше», — заявил он.





Шавкат Мирзиёев также поблагодарил женскую сборную Узбекистана, которая заняла 31-е место среди 162 команд, а также наставников команд.