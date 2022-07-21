Центральный банк не ожидает повышение тарифов на электричество, газ и другие энергоресурсы во второй половине 2022 года. Об этом на пресс-конференции 21 июля заявил глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В конце мая правительство опубликовало проект документа, которым предлагалось с 1 июля повысить цены на электричество и газ, а также ввести социальные нормы по потреблению энергоресурсов. В конце июня стало известно, что повышение тарифов не произойдёт, потому что в правительстве пока изучают предложения, полученные от граждан.

На следующий день Кабмин принял постановление о повышение с 15 июля цен на электричество и газ для бюджетных организаций, компаний, заправок, тепловых электростанций и других юрлиц, но за день до вступления тарифов в силу правительство приостановило действие своего решения.

В четверг Центробанк снизил основную ставку на 1 процентный пункт — до 15%. Решение было принято с учётом относительной стабилизации макроэкономической ситуации за счет снижения влияния краткосрочных внешних шоков в мае-июле и переноса планов по повышению регулируемых цен. Последний фактор увеличивает вероятность формирования уровня инфляции ниже медианной оценки прогнозного коридора в 12−14% годовых, то есть у его нижней границы.

Мамаризо Нурмуратов отметил, что прогноз инфляции на 2022 году в районе 12% не предусматривает повышение цен на энергоресурсы во второй половине этого года. «То есть мы определили прогноз по инфляции в 12% с учётом размышлений о том, что тарифы, скорее всего, не будут меняться на уровне правительства… Что касается влияния изменения тарифов на инфляцию, то во время первоначальных расчётов в мае (12−14%) мы ожидали влияния на инфляцию в 2−2,4%. Сейчас это влияние само собой минимизировалось и стало основанием для вывода об инфляции на уровне 12%», — сказал он.

Неоднократные отсрочки

В последний раз в Узбекистане тарифы на газ и электроэнергию повышались в августе 2019 года. С тех пор либерализация цен на энергоресурсы и реформа энергетической сферы неоднократно откладывается.

Правительство планировало повысить тарифы на электричество и газ в феврале-марте 2020 года, но отложило эту меру из-за пандемии коронавируса. В октябре 2020 года председатель «Региональных электрических сетей» Улугбек Мустафоев сообщал, что президент Шавкат Мирзиёев поставил задачу не повышать тарифы на электроэнергию в 2021−2022 годы.

Экономист Бехзод Хошимов отмечал, что текущая ценовая политика в энергетическом секторе Узбекистана приводит к тому, что бедные становятся беднее, а богатые — богаче. По его словам, миллиарды долларов субсидий в большей степени поощряют богатых.