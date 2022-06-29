Ожидавшееся с 1 июля изменение тарифов на электроэнергию и газ не произойдёт, потому что проект постановления об этом пока изучается рабочей группой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики
Согласно действующему законодательству, изменение тарифов вступает в силу спустя 15 дней после уведомления об этом абонентов.
По проекту постановления получено более 1000 обращений граждан, они сейчас изучаются и анализируются специалистами Министерства энергетики, Министерства финансов, Минэкономразвития, отмечается в сообщении.
«После представления всех выводов по поступившим предложениям и заключениям специалистов будет принято окончательное решение и соответствующее постановление по данному вопросу», — сообщили в Минэнерго.
Напомним, проектом постановления правительства предлагалось с 1 июля повысить цены на электричество и газ, а также ввести социальные нормы по потреблению энергоресурсов.
В Минэкономразвития ранее подсчитывали, насколько увеличатся расходы населения при новых тарифах.
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У меня вопрос они учитывают большие семей по 15 человек
им эти 250 Вт не хватит не как.
Равшан Мухаммадиев
Ключевое слово “ пока“. Пока не пройдут все мероприятия известные.
Нариман Рахманов
Никакие социальные нормы вводить нельзя. У нас,слава аллаху,не военное время. Тариф,возможно,придется увеличивать ,но исходя из реального финансового состояния населения.
Бахтиёр
Лучше бы написали в преддверии проведения референдума о внесении изменений в конституцию и в целях не нагнетания напряженности среди населения решили переждать и ввести норму после.
Равшан Сидиков
цены на электроэнергию и на газ поднимать после референдума
Антон Павлович
Даешь каждый месяц по референдуму. Сколько еще хороших новостей успеют озвучить до него? Ну а потом придет снова суровая реальность.
Komil Rakhmankulov
Какие могут быть повышения на фоне конституции. Надеюсь, до референдума никаких повышений не будет, курс доллара будет продолжать падать и т. д.
Otabek Muhitdinov
А вот и вторая порция пряников подъехала)
Ura Krivoff
Все повышения будут после референдума.
Ali Abdul Karim
Подготовка к референдуму идет по плану!!!
Только предлагаю провести его, ну в конце 24-го или 25-го года!!!