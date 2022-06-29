Ожидавшееся с 1 июля изменение тарифов на электроэнергию и газ не произойдёт, потому что проект постановления об этом пока изучается рабочей группой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики

Согласно действующему законодательству, изменение тарифов вступает в силу спустя 15 дней после уведомления об этом абонентов.

По проекту постановления получено более 1000 обращений граждан, они сейчас изучаются и анализируются специалистами Министерства энергетики, Министерства финансов, Минэкономразвития, отмечается в сообщении.

«После представления всех выводов по поступившим предложениям и заключениям специалистов будет принято окончательное решение и соответствующее постановление по данному вопросу», — сообщили в Минэнерго.

Напомним, проектом постановления правительства предлагалось с 1 июля повысить цены на электричество и газ, а также ввести социальные нормы по потреблению энергоресурсов.

В Минэкономразвития ранее подсчитывали, насколько увеличатся расходы населения при новых тарифах.