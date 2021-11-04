Какие конкретные меры готовы принять и принимают страны, бизнес и каждый житель планеты, чтобы удержать под контролем нарастающее глобальное потепление — эта тема является основной на проходящей в эти дни ежегодной конференции ООН по изменению климата (COP26).

Для Узбекистана принятие системных мер по смягчению последствий изменения климата имеет первостепенное значение, так как под ударом климатических изменений оказываются сельское хозяйство, водные ресурсы, экономика — и тем самым здоровье и будущее людей.

Узбекистан ратифицировал Парижское соглашение по климату в 2018 году, взяв на себя обязательство снизить к 2030 году удельные выбросы парниковых газов (диоксида углерода, метана, закиси азота) на единицу ВВП на 10% от уровня базового 2010 года.

Реализовать это запланировано благодаря мерам по развитию альтернативной энергетики, повышению энергоэффективности и другим, заявленным в Стратегии по переходу на зелёную экономику в 2019—2030 годах.

Как сообщил изданию Living Asia директор Узгидромета Шерзод Хабибуллаев, в 2021 году на сайте Рамочной конвенции ООН по климату (РКИК ООН) опубликован первый двухгодичный отчёт Узбекистана по обновлённым данным, содержащий информацию о выбросах парниковых газов за 1990−2017 годы.

Общая эмиссия парниковых газов в 2017 году составила 189,2 млн тонн СО2-экв. (без учёта поглощений).

Общие выбросы парниковых газов в 2017 году на душу населения составили 5,8 тонн СО2-экв. /чел., на единицу ВВП — 2,55 кг/долл.

Тенденции изменений таковы: в 1990—2017 годах объём общих выбросов увеличился на 6,7%, за период 2013—2017 годов отмечено снижение этого объёма на 0,6%.

Новая цель Узбекистана: к 2030 году снизить удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% (вместо предусмотренных ранее 10%) к 2030 году от уровня 2010 года.

Основный вклад в выбросы парниковых газов приходится на сектор энергетики — 76,3% и сельское хозяйство — 17,8%.

К 2030 году планируется обеспечить генерацию 25% электроэнергии в стране за счёт возобновляемых источников, двукратное повышение показателей энергоэффективности ВВП, модернизацию инфраструктуры промышленных предприятий, обеспечивающую повышение их энергоэффективности минимум на 20% и широкое применение чистых технологий, достижение нейтрального баланса деградации земель и другие меры, отмечается в обновлённом определяемом на национальном уровне вкладе 2021 года.

В настоящее время средние темпы потепления в Узбекистане превышают средние темпы в глобальном масштабе, наблюдаются интенсивное таяние ледников, сокращение водных ресурсов, рост числа экстремальных метеорологических явлений: селей, лавин, засух. Одна из крупнейших экологических катастроф — высыхание Аральского моря — усугубляет ситуацию, соляная пустыня Аралкум негативно влияет на экологию всей страны, отмечается в материалах.