В Узбекистане начата выдача отличительных государственных номерных знаков для электромобилей, сообщило 13 ноября Главное управление безопасности дорожного движения МВД.

Введение новых номерных знаков было предусмотрено августовским постановлением правительства. Они выдаются для автомототранспортных средств, оснащённых электродвигателем мощностью от 4 кВт или развивающих скорость от 40 км/ч. Часть знака, где указывается код территории, окрашена в зелёный цвет.

Постановлением предусматривалось, что выдача новых номерных знаков начнётся с 1 октября. Замена номерных знаков, выданных до 1 ноября, осуществляется бесплатно.

МВД, публикуя проект постановления в марте, поясняло, что в будущем электромобили могут получить преимущество при въезде в центральные части городов, учитывая их «полную экологическую безопасность». Кроме того, могут быть введены льготы и удобства при государственной регистрации и прохождении технического осмотра электромобилей.

В августе сообщалось, что в январе-июле в Узбекистан было завезено 432 электромобиля, что в 2,3 раза больше, чем суммарно за предыдущие три года.