В целях создания более привлекательного продукта для потребителей Узбекистана UzAuto совместно с китайской компанией BYD проводят исследование Car Clinic — изучение восприятия потенциальными покупателями автомобилей на новых источниках энергии.

Предварительное изучение мнения потребителей стало традиционным в отношении всех автомобилей, выводимых на рынок UzAuto. Это делает всю продукцию компании более адаптированной под местные условия и предпочтения.





В качестве прототипов для изучения мнения потребителей были представлены подключаемые гибридные электрические автомобили — PHEV-модели BYD.

Среди технических характеристик представленных моделей участниками Car Clinic было отмечено наличие у прототипов аккумуляторов типа Blade Battery производства BYD, который отличается стойкостью к взрывам и возгоранию, а также двигателя с тепловой эффективностью в 43,04%.





Данный аккумулятор при полном заряде и полном баке бензина позволяет автомобилю преодолеть до 1 200 км пути при расходе топлива всего 3,8−4,5 л/100 км, а время разгона до 100 км/ч составляет 7,3−7,9 секунд.

В Китае для первых владельцев предоставляется пожизненная гарантия на ключевые узлы автомобиля — аккумулятор, двигатель и электронную систему управления, а гарантия на сам автомобиль составляет шесть лет или 150 тысяч км. Это говорит о высокой надежности автомобиля.

Особым положительным фактом стала экономичность эксплуатации данного типа автомобилей.

Наличие умной системы управления и круговых камер дает возможностью управлять автомобилем с помощью телефона, а также контролировать местоположение автомобиля, информацию с камер, расход топлива, систему отопления, охлаждения и ряд других систем.





Все это, а также наличие большого дисплея с возможностью развернуть его на 90 градусов по плоскости, адаптивного круиз-контроля, контроля полос, системы очистки воздуха, беспроводной зарядки и множества других функциональных опций наряду с современным дизайном автомобиля с футуристичными литыми дисками делают автомобили BYD одним из наиболее функциональных и оптимальных для покупки автомобилей.

В связи с запланированным запуском производства автомобилей на новых источниках энергии в Узбекистане среди потребителей проводится опрос, направленный на изучение причин, по которым респондентам нравятся или не нравятся тестируемые модели после визуального ознакомления и тест-драйва. Оцениваются такие параметры, как дизайн, удобство, практичность и прочие.





Метод Car Clinic включает в себя как качественные исследования, так и статические и динамические тесты автомобилей, а также проведение опросов.

Целевой аудиторией исследования выступают владельцы как автомобилей на традиционном топливе, так и электромобилей. Это позволит максимально подробно выявить необходимые опции и свойства будущей оптимальной комплектации. Полученная информация будет направлена на внесение изменений в автомобили в процессе подготовки их серийного производства в Узбекистане.

В феврале UzAuto и одна из крупнейших китайских компаний по производству электромобилей BYD Auto Industry договорились о сотрудничестве, в рамках которого было запланировано изучение целесообразности реализации совместного проекта по производству легковых автомобилей и автобусов на новых источниках энергии в Узбекистане (NEV — гибриды, электромобили и электробусы). Также в проект включено создание сети продаж и сервисного обслуживания, в том числе ремонт аккумуляторных батарей и моторов электромобилей.

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