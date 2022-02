Крупнейший китайский производитель электромобилей BYD Auto Industry и «Узавтосаноат» подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе UzAuto.

В рамках сотрудничества стороны договорились изучить целесообразность реализации совместного проекта по производству легковых автомобилей и автобусов на новых источниках энергии в Узбекистане (NEV — гибриды, электромобили и электробусы). Проект также включает в себя создание сети продаж и сервисного обслуживания, в том числе ремонт аккумуляторных батарей и моторов электромобилей.

Компания BYD производит весь спектр автомобилей на новых источниках энергии, а также имеет свой дизайн и производство аккумуляторных батарей, полупроводников, электромоторов и другой высокотехнологичной продукции.

«Сегодня мы подписываем соглашение с BYD, крупнейшим производителем электромобилей в Китае. Первый шаг в будущее электромобилей», — написал заместитель председателя «Узавтосаноат» Азизбек Шукуров у себя на странице в LinkedIn.

Напомним, 14 февраля президент Шавкат Мирзиёев на совещании 14 февраля поручил в течение трёх месяцев разработать стратегию развития электромобильной отрасли в Узбекистане, которая должна предусматривать локализацию производства комплектующих и материалов для электромобилей, а также разработку для них технических требований и стандартов.

В конце 2020 года правительство поделилось планами по переходу на производство только электромобилей.

Начальник Управления стратегического планирования, анализа и развития «Узавтосаноат» Рустам Кодиров в марте 2021 года сообщил, что производство электромобилей в Узбекистане может быть налажено к 2025 году.

BYD Auto Industry Co., Ltd. (Build Your Dreams) — дочерняя компания транснациональной компании BYD Co Ltd, которая занимается разработкой и производством транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), имеет 8 заводов в различных странах, R&D центры, и занимает 2-е место по продажам NEV в мире и первое место в Китае.

Производственные мощности компании составляют порядка 1 млн автомобилей в год и в ближайшие годы планирует удвоить объёмы производства автомобилей. Рыночная капитализация компании оценивается в 100 млрд долларов, а штат сотрудников насчитывает более 220 тысяч человек.