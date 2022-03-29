Министерство экономического развития и сокращения бедности разработало и опубликовало для обсуждения проект постановления президента «О мерах по поддержке организации производства и использования электромобилей», сообщила Norma.uz.

Проектом предлагается утвердить стратегию и программу развития производства электромобилей в Узбекистане до 2030 года, а также «дорожную карту» по организации производства электромобилей, их комплектующих и запчастей.

В частности, проектом ставится задача к 2030 году довести до не менее 15% долю электромобилей в общем объёме продаж авто. Для этого предусматривается создание полного цикла производства электромобилей и комплектующих на базе имеющихся природных ресурсов (литий, графит и медь).

Для стимулирования приобретения и эксплуатации электромобилей и электробусов (категорий M1, М2, М3, N1, N2, N3) 1 апреля 2022 года по 31 апреля 2030 года предлагается установить следующее:

освобождаются от земельного налога земельные участки с зарядными станциями не менее чем для двух электромобилей и парковочными местами вокруг каждого из них;

расходы юрлиц, связанные с созданием зарядных станций, относятся к расходам, принимаемым к вычету при расчете налога на прибыль;

при импорте электромобилей с датой изготовления не более одного года и регистрации в таможенном режиме «свободного обращения» физические и юридические лица освобождаются от уплаты утилизационного сбора до 1 января 2027 года;

зарядные станции, их комплектующие и технологическое оборудование сервисной инфраструктуры, ввозимые на территорию Узбекистана, освобождаются от уплаты таможенных пошлин (за исключением таможенных сборов).

Предлагается до 1 января 2025 года покрывать расходы юрлиц, оказывающих услуги зарядки электромобилей, на покупку электроэнергии за счёт субсидий из госбюджета. В частности, с целью возмещения части расходов субъектам предпринимательства для покупки и установки зарядной станции Mode-4 мощностью 60 кВт и выше предложено выделять субсидию в размере 10 тысяч долларов. Эти компенсации будут распространяться только в случаях установки на зарядных станциях Mode-3 коннекторов Type 2 и GB/T AC и на станциях Mode-4 коннекторов CCS Combo 2 и GB/T DC.

При Минэкономразвития предлагается создать Фонд развития зеленой экономики.

Средства фонда планируют уже с 1 апреля 2022 года (дата завершения обсуждения документа — 9 апреля) формировать из следующих источников:

0,2% от стоимости новых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания (за исключением гибридных автомобилей) при их государственной регистрации Главным управлением безопасности дорожного движения МВД и 0,5% от их стоимости при перерегистрации использованных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания;

плата за владение транспортным средством с двигателем внутреннего сгорания объемом 2 литра и более в размере 2 БРВ, полученной при его техническом осмотре;

специальная надбавка в размере 15 сумов за каждый литр при реализации бензина и дизельного топлива в розничной сети и 100 сумов за каждый кубометр в точках продажи сжиженного и сжатого газа;

взимаемого с 1 июня 2022 года экологического платежа в размере 10 тысяч сумов за въезд на территорию экологического туризма каждого транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания.

Проект также предполагает, что министерства, ведомства и организации с уставной долей государства более 50% должны перевести на электромобили как минимум 10% парка служебных автомобилей до 2025 года и до 100% до 2030 года.

Отметим, в ноябре прошлого года в ходе конференции по климату в Глазго COP-26 Узбекистан взял на себя обязательства по доведению доли электромобилей до 20% в общем объёме автотранспорта до 2030 года.