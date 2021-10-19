В декабре в Фергане ожидается тестовый выпуск первой партии электромобилей — четыре легковых и восемь грузовых, сообщила пресс-служба областного хокимията.





Хоким области Хайрулла Бозоров ознакомился со строящимся автозаводом по производству легковых и грузовых электромобилей, комплектующих запчастей.

Проект стоимостью 50 млн долларов (40 млн — прямые инвестиции, по 5 млн — банковский кредит и средства предпринимателя) реализуется компанией Central Asia Motors на территории Ферганского механического завода.





После запуска на полную мощность завод, где будет создано 350 рабочих мест, сможет производить 10 тысяч электрокаров в год. Поскольку в стране пока не развита сеть электрозаправок, на первом этапе машины будут выпускаться с гибридными двигателями — если уровень заряда опустится ниже 20%, будет запущен бензиновый мотор, который также сможет заряжать батарею электромобиля, говорится в сообщении.

Сейчас к производственному процессу готовы цехи по сборке, тестированию, электрофорезу и покраске. Представители завода сообщили хокиму о необходимости дополнительных площадей для создания цеха по сварке кузовных частей электромобилей.

Хайрулла Бозоров поручил выделить на эти цели пустующие площади на территории механического завода, отметили в пресс-службе хокимията.





Источник: Единый государственный регистр предприятий и организаций

Согласно данным ЕГРПО, компания Central Asia Motors зарегистрирована в сентябре 2019 года с уставным фондом 47 млрд сумов. Единственным учредителем указано совместное предприятие Great Wall Ceramic Industries (производитель керамических покрытий и плит).