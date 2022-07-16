СБДД МВД прокомментировала видео из социальных сетей, где автомобиль Trailblazer (государственный номер 70 005 DAV) движется по дороге без регистрационного номерного знака сзади.

Сотрудники СБДД УВД Кашкадарьинской области изучили видео и установили ещё одно нарушение: тонировка стёкол боковых окон автомобиля произведена без разрешения.

В отношении водителя Trailblazer Э. Т. 1976 года рождения оформлен административный протокол по статьям 125 (нарушение правил эксплуатации транспортных средств) и 126 (эксплуатация транспортных средство с зеркальными и (или) тонированными (затемнёнными) стёклами, а также с покрытиями, ограничивающими обзорность) Кодекса об административной ответственности, сообщили в ведомстве. Автотранспортное средство помещено на штрафстоянку.

Постановлением Кабинета министров от 29 апреля 2021 года введен номерной знак типа DAV, который выдаётся персонально закрепленным и дежурным служебным автомашинам органов госуправления и хокимиятов.

Издание Nasafnews опубликовало видео Trailblazer без номерного знака сзади ещё 27 июня, сообщив, что в начале года этот же автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора. Издание пишет, что авто закреплено за заместителем хокима Кашкадарьинской области.