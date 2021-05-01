Кабинет министров Узбекистана 29 апреля принял постановление «О мерах по кардинальному совершенствованию системы использования служебных автомобилей в органах государственного управления и государственной власти на местах», сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Согласно документу, с 1 июля 2021 года вводится новый тип государственных регистрационных номеров для служебных автомобилей в органах государственного управления и государственной власти на местах (кенгаши народных депутатов и хокимияты).

Министерству внутренних дел поручено до 1 июля подготовить новый тип госномеров, а затем совместно с Министерством юстиции до 1 августа внести в правительство проект постановления, предусматривающий государственную регистрацию автомобилей через центры государственных услуг.

До 1 августа органы госуправления и хокимияты должны обеспечить перерегистрацию госномеров автомобилей для замены на новый тип номеров. Они освобождаются от платы за перерегистрацию служебных авто в органах внутренних дел.

С 1 августа 2021 года запрещается движение служебных автомобилей органов госуправления и хокимиятов, которые не перерегистрированы с новым типом госномеров.

Документом вносятся изменения в постановление Кабмина от 27 июня 2007 года (ПКМ №131), где представлены типы государственных номеров.





Так, вводится госномер типа I1с серией «DAV», который выдаётся персонально закрепленным и дежурным служебным автомашинам органов госуправления и хокимиятов (за исключением автомобилей Минобороны, внутренних дел, таможни, экстренных служб и машин со II типом номеров).

Фон госномера будет белого цвета, окантовка, цифры и буквы — чёрного. Слева будет указан код территории, с правой стороны номера — флаг Узбекистана и буквы «UZ»:





Кроме того, вводится задний двухстрочный госномер типа IА1с серией «DAV», который выдаётся персонально закрепленным и дежурным служебным автомашинам органов госуправления и хокимиятов, если место крепления не соответствует габаритам госномера типа I1с серией «DAV».

Фон госномера будет белого цвета, окантовка, цифры и буквы — черного. С правой стороны номера внизубудет указан код территории, флаг Узбекистана и буквы «UZ».