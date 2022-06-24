Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) регулярно направляет гуманитарные грузы из Термеза в Афганистан. По данным ВПП, с ноября 2021 года по настоящее время таким маршрутом было отправлено около 42 тысяч тонн продуктов питания.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Узбекистана, посвящённом Международному многофункциональному транспортно-логистическому хабу по оказанию гуманитарной помощи. Такой статус недавно получил логистический центр Termez Cargo Center, где с 2021 года ООН и другие международные организации формируют пул помощи Афганистану и другим странам.

По данным МИДа, в Афганистане по-прежнему тяжёлая гуманитарная ситуация. Как сообщалось ранее, в результате разрушительного землетрясения погибли около 1000 человек, свыше 1500 были ранены, только в одной из провинций, пострадавших от стихийного бедствия, Хосте, разрушено около 600 домов. Ещё 400 человек погибли от наводнения, которое пришло в провинции Нангархар, Паджшер, Хост и Пактика. Потоки воды разрушили жильё и сельхозугодья.

По оценкам ООН, почти половина населения Афганистана — 18 миллионов человек — жизненно зависит от гуманитарной помощи. Более половины всех афганских детей в возрасте до пяти лет в ближайшем будущем будут страдать от недоедания.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего выступления на 76-сессии Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнул, что «в нынешний непростой период нельзя допустить изоляции Афганистана, оставить его наедине с имеющимися большими проблемами».

Международный транспортно-логистический хаб в Термезе располагает необходимой инфраструктурой — международным аэропортом, речным портом, железной дорогой и автомобильными путями, соединяющими с Афганистаном, а сам логистический терминал Termez Cargo Center расположен всего в 2 км от афганской границы и оснащён самой современной техникой и оборудованием.

Руководство ООН, другие ведущие международные организации и многие государства поддерживают усилия Узбекистана по гуманитарному содействию Афганистану с использованием имеющихся возможностей в Термезе, говорится в сообщении МИДа.

В декабре 2021 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) отправило первую партию гуманитарной помощи из Термеза в Афганистан в составе 40 тонн основных предметов первой необходимости. В феврале 2022 года УВКБ отправило 20 тонн гуманитарной помощи с предметами первой необходимости из Термеза в Таджикистан в рамках содействия в подготовке к возможному притоку беженцев из Афганистана.

УВКБ придал офису управления в Термезе статус Регионального гуманитарного логистического центра с возможностью расширения географии доставок гуманитарных грузов.

Кроме того, Международная организация по миграции, Международный комитет Красного креста, Европейский Союз и другие международные структуры и зарубежные страны также проявляют заинтересованность в использовании транзитного потенциала Узбекистана.

Сам Узбекистан также оказывает содействие Афганистану. В сентябре и декабре 2021 года правительство поставило через Термез два крупных гуманитарных груза общим объёмом более 5000 тонн. В апреле 2022 года в преддверии праздника Рамазан хайит, Узбекистан доставил в Афганистан ещё около 4000 тонн гуманитарного груза. Помощь состояла из продуктов питания, медикаментов, одежды, текстильной продукции, пшеницы и угля.

«Создание Международного хаба соответствует интересам и усилиям мирового сообщества в афганском вопросе, — заявили в МИДе. — Самое главное — это позволит оперативно доставлять народу Афганистана товары первой необходимости и, таким образом, оказать действенную помощь афганскому народу в преодолении гуманитарного кризиса».

Узбекистан готов к активному сотрудничеству в этом вопросе со всеми международными партнёрами, заверил МИД страны.