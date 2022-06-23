В афганских провинциях Нангархар, Паджшер, Хост, Пактика и других произошли сильные наводнения в результате продолжительных осадков, сообщило издание TOLOnews со ссылкой на официальные источники.

По данным Министерства по ликвидации последствий стихийный бедствий, от наводнения погибли около 400 человек.

Жители рассказывают, что вода пришла после затяжных дождей, продолжавшихся последние несколько дней. Потоки воды разрушили жильё и сельхозугодья.

Днём ранее в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,1, в четырёх районах юго-восточной провинции Пактика погибло около 1000 человек и ещё 1500 получили травмы.

Правительственные медицинские бригады, вертолёт и предметы помощи от ЮНИСЕФ были направлены в пострадавшие районы.

Соболезнования Афганистану в связи с жертвами выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщив о мобилизации ООН в Афганистане для оказания помощи. Министерство иностранных дел Узбекистана также ранее выступило с заявлением о готовности оказать помощь народу Афганистана в преодолении последствий стихийного бедствия.