Логистическому центру в Сурхандарье Termez Cargo Center постановлением президента Узбекистана от 21 июня присвоен статус Международного многофункционального транспортно-логистического хаба по оказанию гуманитарной помощи Афганистану и иным государствам.

Это сделано в целях обеспечения централизованной и целевой поставки ООН, другими международными организациями и зарубежными государствами гуманитарной помощи в Афганистан и иные государства на системной основе.

Напомним, с 2021 года это предприятие, обладающее инфраструктурой для оказания широкого спектра транспортно-логистических услуг и находящееся менее чем в 2 км от границы Узбекистана и Афганистана, использовалось структурами ООН и другими международными организациями в качестве логистического хаба для оказания гуманитарной помощи Афганистану и другим странам.

Так, в середине октября Termez Cargo Centre принял от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев более 100 тонн гуманитарной помощи, предназначенной Афганистану. Позже груз был направлен в Мазари-Шариф грузовым транспортом. УВКБ тогда поблагодарило Узбекистан для содействие.

С обретением статуса Международного многофункционального транспортно-логистического хаба на карго-центр возложены дополнительные задачи:

создание условий, необходимых для представителей заинтересованных международных организаций и зарубежных государств, использующих Международный хаб в целях оказания гуманитарной помощи;

обеспечение приема, хранения и отправки гуманитарной помощи, направляемой международными организациями и зарубежными государствами в Афганистан и иные государства, с использованием воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта;

оказание комплексных транспортно-логистических услуг, включающих погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку и хранение грузов, а также соблюдение требований санитарных правил, норм и гигиенических нормативов.

С учетом включения Termez Cargo Center в Реестр участников Термезского международного торгового центра на территории

международного хаба:

внедряется оказание таможенных, налоговых, фитосанитарных, ветеринарных, транспортных, банковских услуг, услуг сертификации, обмена валюты, мобильной связи, медицинских и гостиничных услуг, техническое обслуживание автотранспортных средств и иных услуг по принципу «одно окно», а также в интерактивной форме;

при перемещении через таможенную границу товаров, направляемых в Афганистан и иные государства в качестве гуманитарной помощи, их таможенное оформление осуществляется в приоритетном и упрощенном порядке.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать международное сообщество о создании международного хаба и

обеспечить своевременное и оперативное рассмотрение документов по заявлениям и обращениям для въезда в Узбекистан

представителей международных организаций и зарубежных государств, использующих международный хаб.

Напомним, в ночь на 22 июня в Афганистане произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,1. По последним данным, погибло около 1000 человек и 1500 получили ранения, сообщает TOLOnews.

Узбекистан накануне выразил соболезнования народу Афганистана и заявил, что правительство страны готово оказать помощь в преодолении последствий стихийного бедствия.