Логистическому центру в Сурхандарье Termez Cargo Center постановлением президента Узбекистана от 21 июня присвоен статус Международного многофункционального транспортно-логистического хаба по оказанию гуманитарной помощи Афганистану и иным государствам.
Это сделано в целях обеспечения централизованной и целевой поставки ООН, другими международными организациями и зарубежными государствами гуманитарной помощи в Афганистан и иные государства на системной основе.
Напомним, с 2021 года это предприятие, обладающее инфраструктурой для оказания широкого спектра транспортно-логистических услуг и находящееся менее чем в 2 км от границы Узбекистана и Афганистана, использовалось структурами ООН и другими международными организациями в качестве логистического хаба для оказания гуманитарной помощи Афганистану и другим странам.
Так, в середине октября Termez Cargo Centre принял от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев более 100 тонн гуманитарной помощи, предназначенной Афганистану. Позже груз был направлен в Мазари-Шариф грузовым транспортом. УВКБ тогда поблагодарило Узбекистан для содействие.
С обретением статуса Международного многофункционального транспортно-логистического хаба на карго-центр возложены дополнительные задачи:
- создание условий, необходимых для представителей заинтересованных международных организаций и зарубежных государств, использующих Международный хаб в целях оказания гуманитарной помощи;
- обеспечение приема, хранения и отправки гуманитарной помощи, направляемой международными организациями и зарубежными государствами в Афганистан и иные государства, с использованием воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта;
- оказание комплексных транспортно-логистических услуг, включающих погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку и хранение грузов, а также соблюдение требований санитарных правил, норм и гигиенических нормативов.
С учетом включения Termez Cargo Center в Реестр участников Термезского международного торгового центра на территории
международного хаба:
- внедряется оказание таможенных, налоговых, фитосанитарных, ветеринарных, транспортных, банковских услуг, услуг сертификации, обмена валюты, мобильной связи, медицинских и гостиничных услуг, техническое обслуживание автотранспортных средств и иных услуг по принципу «одно окно», а также в интерактивной форме;
- при перемещении через таможенную границу товаров, направляемых в Афганистан и иные государства в качестве гуманитарной помощи, их таможенное оформление осуществляется в приоритетном и упрощенном порядке.
Министерству иностранных дел поручено проинформировать международное сообщество о создании международного хаба и
обеспечить своевременное и оперативное рассмотрение документов по заявлениям и обращениям для въезда в Узбекистан
представителей международных организаций и зарубежных государств, использующих международный хаб.
Напомним, в ночь на 22 июня в Афганистане произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,1. По последним данным, погибло около 1000 человек и 1500 получили ранения, сообщает TOLOnews.
Узбекистан накануне выразил соболезнования народу Афганистана и заявил, что правительство страны готово оказать помощь в преодолении последствий стихийного бедствия.