Министерство иностранных дел Узбекистана в среду сделало заявление, в котором выразило соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Афганистане.

«В Узбекистане с глубоким прискорбием восприняли сообщение о многочисленных человеческих жертва и пострадавших, а также значительных разрушениях в результате землетрясения в афганских провинциях Пактика и Хост. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в заявлении.

«Правительство Узбекистана готово оказать посильную помощь братскому народу Афганистана в скорейшем преодолении трагических последствий стихийного бедствия», — добавили в МИДе.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Афганистане ночью 22 июня. По последним данным, которые публикует афганское издание Bakhtar, в четырёх районах юго-восточной провинции Пактика погибло более 1000 человек и ещё тысячи получили травмы.

Издание TOLOnews со ссылкой на заместителя министра по ликвидации последствий стихийный бедствий Мавлави Шарофиддина Муслима сообщает о гибели 920 и ранениях 620 человек.