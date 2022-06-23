Закон о декларировании доходов и имущества государственных служащих Узбекистана планируется одобрить к концу июня 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая с 31 марта по 13 апреля находилась в Узбекистане для проведения регулярных консультаций в соответствии со статьей IV соглашения МВФ.

«Ожидается, что закон о декларировании активов, разработанный при поддержке ОЭСР и Всемирного банка, будет одобрен к концу июня 2022 года. Закон требует от высокопоставленных должностных лиц представления декларации о доходах и имуществе к началу 2023 года», — говорится в заявлении.

На втором этапе, запланированном на 2024 год, требования о раскрытии информации будут распространены на всех должностных лиц. По данным МВФ, также разрабатывается закон, который будет предусматривать уголовную ответственность за предоставление неверных сведений в декларациях об имуществе.

В МВФ отметили повышение эффективности антикоррупционных институтов. В частности, в ноябре 2021 года были приняты поправки в закон о противодействии коррупции, расширяющие мандат и полномочия Антикоррупционного агентства.

Стоит отметить, что законопроект о декларировании должен быть выставлен на общественное обсуждение, которое длится две недели, а затем быть рассмотрен в Законодательной палате, одобрен Сенатом и подписан президентом. Из этого можно сделать вывод, что одобрение документа к концу июня маловероятно.

Указом президента система обязательного декларирования доходов и имущества госслужащих, руководителей и заместителей государственных предприятий и учреждений с государственной долей свыше 50%, а также их супругов и несовершеннолетних детей должна была быть внедрена с 1 января 2022 года.

Однако соответствующий закон не был разработан и принят к этому сроку. В конце 2021 года директор Агентства по противодействию коррупцию Акмал Бурханов сообщал, «система всё равно будет запущена с 2022 года, а госслужащим планируется предоставить время до апреля для подготовки деклараций». Однако до сих пор система не запущена.

В начале апреля на запрос «Газеты.uz» в агентстве сообщили, что законопроект был разработан с учётом предложений международных экспертов, в том числе ОЭСР, ПРООН, Всемирного банка и неправительственной организации «Региональный диалог».

По данным ведомства, независимо от того, когда законопроект будет принят, имущество и доходы госслужащих будут учитываться с 2022 года.

Кроме того, указом президента было поручено в срок до 1 декабря 2021 года принять меры по формированию базы данных по декларациям о доходах и имуществе, созданию электронной информационной системы их обработки и проверки, а затем интеграции указанной базы с базами данных налоговых и таможенных органов, государственного кадастра и другими соответствующими органами.

Агентство разработало технический паспорт и концепцию «Электронная информационная система декларирования доходов и имущества государственных служащих», а также техническое задание, утвержденное Министерством по развитию информационных технологи и коммуникаций. Проект техзадания был согласован с Центром кибербезопасности, который выдал положительное экспертное заключение на создание системы.

Также получено экспертное заключение «Центра комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов» о необходимых средствах на создание информационной системы.

«Создание информационной системы предполагает ряд неотъемлемых процессов, а также координацию работы с несколькими компетентными органами. В настоящее время агентство завершило первоначальные организационные работы по разработке законопроекта и внедрению электронных информационных систем. В настоящее время ведутся работы по созданию информационной системы, ее интеграции и запуску с базами данных государственных органов», — отмечали в Антикоррупционном агентстве.

Напомним, закон о госслужбе, предусматривающий декларирование доходов, намечалось принять ещё в сентябре 2017 года, но этот срок не раз отодвигался. Назывались сроки 1 января 2020 года и 1 января 2021 года. В конце мая 2021 года директор Антикоррупционного агентства Акмал Бурханов сообщал, что президент поручил ускорить внедрение системы декларирования доходов и имущества госслужащих.

В мае Всемирный банк сообщал, что общество Узбекистана положительно реагирует на усилия властей по борьбе с коррупцией, но постепенно растёт число граждан, выражающих недовольство усилиями правительства по противодействию коррупции. В последние годы коррупция сократилась, но остаётся проблемным вопросом, отмечал ВБ.