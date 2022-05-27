Реформы систем подотчётности в Узбекистане находятся на ранних стадиях, и требуется усиление контроля за соблюдением требований законодательства. Об этом говорится во второй систематической диагностике страны (СДС), проведённой Всемирным банком и опубликованной на днях.

В январе 2017 года правительство внедрило комплекс мер, направленных на повышение прозрачности государства и борьбу с коррупцией на государственной службе. Но, несмотря на заметный прогресс в вопросе реализации этих мер, пробелы в нормативно-правовой базе и риски захвата государства корыстными интересами сохраняются, отмечают авторы исследования.

Конфликты интересов на государственной службе присутствуют повсеместно. Закон, который только в 2022 году будет вынесен на рассмотрение парламента, их запрещает, говорится в отчёте.

«Устаревшее законодательство о приватизации и управлении государственным имуществом и активами сегодня пересматривается, но в промежуточной перспективе имеется риск того, что захват государства может быть осуществлен вполне законным образом», — отмечается в диагностике.

ВБ указывает, что законодательство Узбекистана о борьбе с отмыванием денег является одним из наименее продвинутых в регионе Европы и Центральной Азии, и страна входит в число трёх худших стран мира в этом плане.

Уроки, вынесенные в других странах с переходной экономикой, подчёркивают, насколько важно обеспечение правоприменения и наличие мощной судебной власти.





Борьба с коррупцией

Мнения об уровне коррупции в Узбекистане свидетельствуют о том, что проблема глубоко укоренилась в стране, говорится в отчёте. В рамках масштабного изучения общественного мнения, проведённого государственной организацией «Ижтимоий фикр» в начале 2017 года, свыше 58% респондентов признали наличие коррупции в обществе.

В числе наиболее коррумпированных секторов упоминаются здравоохранение (37,6%) и образование (31,4%). Опрос также показал наличие распространённой коррупции в правоохранительных органах, судебной системе, в системе социального страхования, банках, налоговых органах, таможенных органах и в хокимиятах. Низкие зарплаты на государственной службе и тесные связи между нарушителями и правоохранителями чаще всего упоминались как основные движущие силы коррупции. Свыше 90% респондентов поддерживают усилия по сокращению коррупции.

Сокращение коррупции является важным приоритетом в повестке административных реформ. Помимо «эффектов перелива» сокращения бюрократии и отмены ограничительных мер контроля за обществом, таких как система прописки, с которыми связывали коррупцию в государственных органах, правительство также создало специальное Агентство по противодействию коррупции.

В июне 2020 года была создана Антикоррупционная комиссия, подчиняющаяся президенту и отчитывающаяся перед парламентом. Новой комиссии была поручена задача создания внутренних антикоррупционных систем в государственных органах и надзор за борьбой с коррупцией при осуществлении государственных закупок.

В апреле 2021 года комиссия опубликовала первый отчёт с анализом коррупционных преступлений по данным за 2020 год. Согласно этому анализу, до суда были доведены около 1500 дел с участием 2300 обвиняемых.

В диагностике отмечается, что государственные закупки и исполнение бюджета — потенциально значимые источники коррупции. В отчете Организации по экономическому сотрудничеству и развитию о мониторинге антикоррупционных систем Узбекистана говорится, что свыше 30% сделок в рамках госзакупок заключается путём прямого заключения договора, и 57% контрактов присуждаются по итогам конкурсных, но непрозрачных процедур отбора.

Министерство финансов и Антикоррупционная комиссия продвигают ряд реформ, направленных на улучшение мониторинга и расследование фактов расхищения государственных средств.

Минфин недавно выпустил положения, согласно которым все государственные учреждения, распоряжающиеся внебюджетными фондами, включая Фонд реконструкции и развития Узбекистана, должны ежеквартально предоставлять и публиковать сведения обо всех доходах и затратах на своих вебсайтах и порталах открытых данных.

Общество положительно реагирует на усилия правительства по борьбе с коррупцией, но в самом начале реформ эта поддержка не была такой высокой. С 2018 года мнение общественности об усилиях правительства по борьбе с коррупцией было положительным. Свыше 85% респондентов исследования «Слушая граждан Узбекистана» выразили точку мнения, согласно которой правительство работает хорошо или очень хорошо в вопросе борьбы с коррупцией.

Однако доля таких респондентов постепенно снижается, и доля граждан, выражающих недовольство усилиями по противодействию коррупции, выросло по сравнению с 2018 годом, подчеркивает ВБ.

Мнения о коррупции в Узбекистане за его пределами также меняются, и страна добилась небольшого, но существенного улучшения позиций в композитных индексах коррупции, таких как Индекс восприятия коррупции Transparency International и индекс контроля за коррупцией Всемирных индикаторов эффективного управления.

Опрошенные заинтересованные стороны поддерживают предпринимаемые усилия, но отмечают, что реализация была неравномерной по всей территории страны и в государственных учреждениях.

Согласно СДС, многие сходятся во мнении, что в последние годы коррупция сократилась, но остаётся проблемным вопросом, особенно в сферах строительства и при выделении земель, и намного больше проявляется в сельской местности и в регионах за пределами Ташкента.

«Частные фирмы также регулярно выражают обеспокоенность касательно всё более возрастающей неспособности конкурировать с представителями теневой экономики, которые имеют связи в правоохранительных органах и которым удается избегать уплаты налогов и таможенных платежей. Они также выразили обеспокоенность касательно справедливости процессов государственных закупок и отсутствием прозрачности государственных закупок, включая информацию о бенефициарных собственниках компаний», — говорится в докладе.

Источник: Базельский индекс ПОД, Базельский институт эффективного управления.

Примечание: Более низкая оценка является отражением более сильного режима противодействия отмыванию денег. Оценка Азербайджана, Казахстана и Узбекистана по измененной методологии ещё не проводилась, что снижает точность сравнения с другими странами, которые уже были оценены по новой методике.

Ранее мы публиковали обзор этого же отчёта Всемирного банка. В материале говорится, что Узбекистану нужны 13 приоритетных реформ, чтобы убрать барьеры для роста бизнеса, развивать человеческий капитал и озеленить экономику. При этом успех трансформации страны не гарантирован и зависит от благополучия, знаний и возможностей её народа.