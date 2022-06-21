Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев рассказал, у кого Узбекистан покупает газ и по какой цене.
По его данным, компания «Худудгазтаъминот», продающая газ населению, на самом деле покупает газ у «Узтрансгаза» по 340 сумов, у иностранной компании Epsilon — за 501 сум и у «Узбекнефтегаза» — за 250 сумов.
«Почему созданы такие условия для Epsilon, которая добывает в Узбекистане газ и продаёт его в два раза дороже?» — задался вопросом парламентарий.
Ранее мы писали, что проектом постановления Кабинета министров с 1 июля предлагается повысить стоимость газа для населения с 380 до 410 сумов, а другим категориям потребителей — до 1150−1300 сумов.
На сегодняшний день компания «Узтрансгаз» покупает газ у «Узбекнефтегаза» по 250 сумов, отмечает Расул Кушербаев.
«Интересно, что тот же газ „Узтрансгаз“ закупает у иностранных компаний-любимчиков „Лукойла“ и Uz-Kor Gas Chemical по 1100 сумов, у Natural Gas-Stream — по 550 сумов и через импорт — по 1320 сумов. Затем она продаёт этот газ „Худудгазтаъминот“ по 340 сумов, потребителям, подключённым к магистральной газотранспортной системе, тепловым электростанциям, — по 1000 сумов, другим — по 1150−1300 сумов», — рассказал он.
Ещё одной неясностью депутат назвал тот факт, что «Узбекнефтегаз» продаёт свой газ «Узтрансгазу» и «Худудгазтаъминот» по 250 сумов, а иностранной компании Uz-Kor Gas Chemical — по 190 сумов.
«Почему столько внимания иностранным компаниям, которые добывают наш газ и „кормят“ им нас? Народ и земля Узбекистана созданы для того, чтобы кормить иностранцев? Конечно, эти действия некоторых наших чиновников, которые больше любят деньги, чем родину, наверняка не просто так. Почему-то перед глазами появляются чьи-то „яхты“ на заграничном морском побережье. Но эти яхты омываются не только морем, но и слезами наших людей», — написал он.
Расур Кушербаев считает, что «Узбекнефтегаз», производящий основную часть газа, не поднимает цены на «голубое топливо».
«А вот посредники, которые берут готовый газ и отдают его потребителю, почему-то хотят повысить цену, легко заработать за счёт народа. Не странно ли это, или есть желание получить „яхты“ подальше от [посторонних] глаз?» — спросил парламентарий.
На запрос «Газеты.uz» в «Худудгазтаъминот» сообщили, что ценообразованием занимается Министерство финансов. Редакция не смогла получить комментарий в Минфине. В «Узбекнефтегазе» подтвердили, что компании покупают у них газ по озвученным депутатом ценам.
Какие компании добывают газ в Узбекистане
Подтверждённые запасы природного газа в Узбекистане на 1 января 2021 года оценивались в 1 трлн 866,9 млрд кубометров.
В проекте постановления правительства за 2020 год прирост запасов природного газа в Узбекистане в 2020—2025 годах оценивался в 361 млрд кубометров, нефти — в 20,4 млн тонн. В частности, «Узбекнефтегаз» планировал обеспечить прирост запасов газа на 120 млрд кубометров, нефти — на 5 млн тонн, компания Epsilon Development Company (США) — на 194 млрд кубометров и 9 млн тонн соответственно, Natural Gas-Stream, созданная Gas Project Development Central Asia и «Узбекнефтегазом», — на 11 млрд кубометров и 600 тысяч тонн соответственно.
В августе 2021 года, согласно продемонстрированным на совещании у президента кадрам, за «Узбекнетфегазом» числилось 111 месторождений с 50% текущих запасов, или 934,1 млрд кубометров газа, из которых на Мубарекское нефтегазодобывающее управление приходилось 312,8 млрд кубометров (16,8%), Устюртское газодобывающее управление — 235,5 млрд кубометров (12,6%), Газлийское нефтегазодобывающее управление — 195,4 млрд кубометров (10,5%), Шуртанское нефтегазодобывающее управление — 187,3 млрд кубометров (10%), нефтегазодобывающее управление Водий — 0,4 млрд кубометров (0,2%).
Компания «Лукойл» на тот момент работала на месторождениях с запасами газа в 413,1 млрд кубометров (22,1%), Uz-Kor Gas Chemical — 109,6 млрд кубометров (5,9%), Surhan Gas Chemical — 106,6 млрд (5,8%), Jizzakh Petroleum (ныне Sanoat Energetika Guruhi, SEG) — 84,9 млрд кубометров (4,5%).
|Компания
|Запасы
|Доля
|Всего по Узбекистану
|1 866,9 (млрд куб. м)
|100%
|«Узбекнетфегаз»
|934,1
|50%
|"Лукойл"
|413,1
|22,1%
|Uz-Kor Gas Chemical
|109,6
|5,9%
|Surhan Gas Chemical
|108,6
|5,8%
|Jizzakh Petroleum
|84,9
|4,5%
|Natural Gas Stream
|52,3
|2,8%
|Epsilon Development Company
|50,2
|2,7%
|Gazli Gas Storage
|48,1
|2,6%
|Gissarneftgaz
|40,5
|2,6%
|Gazprom Uzbekistan
|12
|0,6%
|New Silk Road
|11,9
|0,6%
|Petromaruz
|0,491
|0,03%
Примерный объём добычи
«Газета.uz» также сообщала, что объём добычи газа в 2021 году в Узбекистане планировалось на уровне 53,8 млрд кубометров. По данным Госкомстата, в стране в прошлом году произведено 53,8 млрд кубометров газа, что на 4 млрд кубометров больше, чем в 2020 году.
Большую часть газа планировалось добыть предприятиями «Узбекнефтегаза» — 34,1 млрд кубометров (64,3%), из которых на Мубарекское нефтегазодобывающее управление приходится 48,8%, Шуртанское — 26,3%, Газлийское — 13,7%, Устюртское газодобывающее управление — 10,9%, нефтегазодобывающее управление Водий — 0,1%. При этом «Узбекнефтегаз» сообщил, что в 2021 году добыл 33,9 млрд кубометров газа, что на 2,4%, или на 800 млн кубометров, больше, чем за аналогичный период прошлого года, но ниже прогнозного уровня.
Второе место по добыче газа в Узбекистане, как ожидалось, должна был занять российская компания «Лукойл» — 13,8 млрд кубометров (25,7%), третье — Uz-Kor Gas Chemical с 2,1 млрд кубометров газа (3,9%). Учредителями Uz-Kor Gas Chemical являются «Узбекнефтегаз» (50%) и Kor-Uz Gas Chemical Investment (50%), созданная консорциумом корейских компаний, в который входят Корейская газовая корпорация (KOGAS), Lotte Chemical Corporation и GSE&R.
Планировалось, что 1,4 млрд кубометров газа (2,5%) добудет компания Epsilon Development Company (США), созданная в 2018 году. В 2019 году сообщалось, что международный консорциум в составе американской Epsilon Development Company и Epsilon Asia Limited (Гонконг) в 2019—2023 годах инвестирует 5,2 млрд долларов в разработку месторождений нефти и газа в Узбекистане. На сайте компании отмечалось, что она получила лицензию на разработку месторождений согласно постановлению Кабинета министров №19 от 11 января 2019 года, но этот документ в открытом доступе найти не удалось.
Руководитель Epsilon Миродил Джалолов, который в прошлом был гендиректором Zeromax, в интервью Kun.uz благодарил государство за то, что оно выразило доверие и передало газовые месторождения его предприятию. При этом он отметил, что компания столкнулась с проблемами начиная с 2020 года.
«Из-за отношения и капризов некоторых руководителей среднего и высшего звена в отрасли мы перестали работать», — сказал он.
По его словам, в 2019 году Epsilon заключила контракт с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC о поставке газа по 180 долларов за кубометров, но в итоге была вынуждена направлять весь газ на внутренний рынок. На сегодняшний день компания имеет долг в 4,5 трлн сумов.
Так выглядит список компаний, которые были задействованы в добыче газа в 2021 году в Узбекистане, и их доля в производстве. Эти данные были опубликованы в августе 2021 года и могут немного отличаться от фактических показателей:
|Компания
|Объём производства
|Доля
|Всего по Узбекистану
|53,8 (млрд куб. м.)
|100%
|«Узбекнефтегаз»
|34,1
|64,3%
|"Лукойл"
|13,8
|25,7%
|Uz-Kor Gas Chemical
|2,1
|3,9%
|Epsilon Development Company
|1,4
|2,5%
|Natural Gas-Stream
|1,2
|2,2%
|New Silk Road Oil and Gas
|0,37
|0,68%
|Jizzakh Petroleum
|0,28
|0,51%
|Gazprom Uzbekistan
|0,23
|0,42%
|Gazli Gas Storage
|0,15
|0,27%
|Gissarneftgaz
|0,12
|0,23%
|Kokdumaloq-gaz
|0,026
|0,04%