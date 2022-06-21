Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев рассказал, у кого Узбекистан покупает газ и по какой цене.

По его данным, компания «Худудгазтаъминот», продающая газ населению, на самом деле покупает газ у «Узтрансгаза» по 340 сумов, у иностранной компании Epsilon — за 501 сум и у «Узбекнефтегаза» — за 250 сумов.

«Почему созданы такие условия для Epsilon, которая добывает в Узбекистане газ и продаёт его в два раза дороже?» — задался вопросом парламентарий.

Ранее мы писали, что проектом постановления Кабинета министров с 1 июля предлагается повысить стоимость газа для населения с 380 до 410 сумов, а другим категориям потребителей — до 1150−1300 сумов.

На сегодняшний день компания «Узтрансгаз» покупает газ у «Узбекнефтегаза» по 250 сумов, отмечает Расул Кушербаев.

«Интересно, что тот же газ „Узтрансгаз“ закупает у иностранных компаний-любимчиков „Лукойла“ и Uz-Kor Gas Chemical по 1100 сумов, у Natural Gas-Stream — по 550 сумов и через импорт — по 1320 сумов. Затем она продаёт этот газ „Худудгазтаъминот“ по 340 сумов, потребителям, подключённым к магистральной газотранспортной системе, тепловым электростанциям, — по 1000 сумов, другим — по 1150−1300 сумов», — рассказал он.

Ещё одной неясностью депутат назвал тот факт, что «Узбекнефтегаз» продаёт свой газ «Узтрансгазу» и «Худудгазтаъминот» по 250 сумов, а иностранной компании Uz-Kor Gas Chemical — по 190 сумов.

«Почему столько внимания иностранным компаниям, которые добывают наш газ и „кормят“ им нас? Народ и земля Узбекистана созданы для того, чтобы кормить иностранцев? Конечно, эти действия некоторых наших чиновников, которые больше любят деньги, чем родину, наверняка не просто так. Почему-то перед глазами появляются чьи-то „яхты“ на заграничном морском побережье. Но эти яхты омываются не только морем, но и слезами наших людей», — написал он.

Расур Кушербаев считает, что «Узбекнефтегаз», производящий основную часть газа, не поднимает цены на «голубое топливо».

«А вот посредники, которые берут готовый газ и отдают его потребителю, почему-то хотят повысить цену, легко заработать за счёт народа. Не странно ли это, или есть желание получить „яхты“ подальше от [посторонних] глаз?» — спросил парламентарий.

На запрос «Газеты.uz» в «Худудгазтаъминот» сообщили, что ценообразованием занимается Министерство финансов. Редакция не смогла получить комментарий в Минфине. В «Узбекнефтегазе» подтвердили, что компании покупают у них газ по озвученным депутатом ценам.

Какие компании добывают газ в Узбекистане

Подтверждённые запасы природного газа в Узбекистане на 1 января 2021 года оценивались в 1 трлн 866,9 млрд кубометров.

В проекте постановления правительства за 2020 год прирост запасов природного газа в Узбекистане в 2020—2025 годах оценивался в 361 млрд кубометров, нефти — в 20,4 млн тонн. В частности, «Узбекнефтегаз» планировал обеспечить прирост запасов газа на 120 млрд кубометров, нефти — на 5 млн тонн, компания Epsilon Development Company (США) — на 194 млрд кубометров и 9 млн тонн соответственно, Natural Gas-Stream, созданная Gas Project Development Central Asia и «Узбекнефтегазом», — на 11 млрд кубометров и 600 тысяч тонн соответственно.

В августе 2021 года, согласно продемонстрированным на совещании у президента кадрам, за «Узбекнетфегазом» числилось 111 месторождений с 50% текущих запасов, или 934,1 млрд кубометров газа, из которых на Мубарекское нефтегазодобывающее управление приходилось 312,8 млрд кубометров (16,8%), Устюртское газодобывающее управление — 235,5 млрд кубометров (12,6%), Газлийское нефтегазодобывающее управление — 195,4 млрд кубометров (10,5%), Шуртанское нефтегазодобывающее управление — 187,3 млрд кубометров (10%), нефтегазодобывающее управление Водий — 0,4 млрд кубометров (0,2%).

Компания «Лукойл» на тот момент работала на месторождениях с запасами газа в 413,1 млрд кубометров (22,1%), Uz-Kor Gas Chemical — 109,6 млрд кубометров (5,9%), Surhan Gas Chemical — 106,6 млрд (5,8%), Jizzakh Petroleum (ныне Sanoat Energetika Guruhi, SEG) — 84,9 млрд кубометров (4,5%).

Компания

Запасы

Доля

Всего по Узбекистану

1 866,9 (млрд куб. м)

100%

«Узбекнетфегаз»

934,1

50%

"Лукойл"

413,1

22,1%

Uz-Kor Gas Chemical

109,6

5,9%

Surhan Gas Chemical

108,6

5,8%

Jizzakh Petroleum

84,9

4,5%

Natural Gas Stream

52,3

2,8%

Epsilon Development Company

50,2

2,7%

Gazli Gas Storage

48,1

2,6%

Gissarneftgaz

40,5

2,6%

Gazprom Uzbekistan

12

0,6%

New Silk Road

11,9

0,6%

Petromaruz

0,491

0,03%



Примерный объём добычи

«Газета.uz» также сообщала, что объём добычи газа в 2021 году в Узбекистане планировалось на уровне 53,8 млрд кубометров. По данным Госкомстата, в стране в прошлом году произведено 53,8 млрд кубометров газа, что на 4 млрд кубометров больше, чем в 2020 году.

Большую часть газа планировалось добыть предприятиями «Узбекнефтегаза» — 34,1 млрд кубометров (64,3%), из которых на Мубарекское нефтегазодобывающее управление приходится 48,8%, Шуртанское — 26,3%, Газлийское — 13,7%, Устюртское газодобывающее управление — 10,9%, нефтегазодобывающее управление Водий — 0,1%. При этом «Узбекнефтегаз» сообщил, что в 2021 году добыл 33,9 млрд кубометров газа, что на 2,4%, или на 800 млн кубометров, больше, чем за аналогичный период прошлого года, но ниже прогнозного уровня.

Второе место по добыче газа в Узбекистане, как ожидалось, должна был занять российская компания «Лукойл» — 13,8 млрд кубометров (25,7%), третье — Uz-Kor Gas Chemical с 2,1 млрд кубометров газа (3,9%). Учредителями Uz-Kor Gas Chemical являются «Узбекнефтегаз» (50%) и Kor-Uz Gas Chemical Investment (50%), созданная консорциумом корейских компаний, в который входят Корейская газовая корпорация (KOGAS), Lotte Chemical Corporation и GSE&R.

Планировалось, что 1,4 млрд кубометров газа (2,5%) добудет компания Epsilon Development Company (США), созданная в 2018 году. В 2019 году сообщалось, что международный консорциум в составе американской Epsilon Development Company и Epsilon Asia Limited (Гонконг) в 2019—2023 годах инвестирует 5,2 млрд долларов в разработку месторождений нефти и газа в Узбекистане. На сайте компании отмечалось, что она получила лицензию на разработку месторождений согласно постановлению Кабинета министров №19 от 11 января 2019 года, но этот документ в открытом доступе найти не удалось.

Руководитель Epsilon Миродил Джалолов, который в прошлом был гендиректором Zeromax, в интервью Kun.uz благодарил государство за то, что оно выразило доверие и передало газовые месторождения его предприятию. При этом он отметил, что компания столкнулась с проблемами начиная с 2020 года.

«Из-за отношения и капризов некоторых руководителей среднего и высшего звена в отрасли мы перестали работать», — сказал он.

По его словам, в 2019 году Epsilon заключила контракт с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC о поставке газа по 180 долларов за кубометров, но в итоге была вынуждена направлять весь газ на внутренний рынок. На сегодняшний день компания имеет долг в 4,5 трлн сумов.

Так выглядит список компаний, которые были задействованы в добыче газа в 2021 году в Узбекистане, и их доля в производстве. Эти данные были опубликованы в августе 2021 года и могут немного отличаться от фактических показателей: