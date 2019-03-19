Международный консорциум в составе американской Epsilon Development Company и Epsilon Asia Limited (Гонконг) в 2019—2023 годах инвестирует 5,2 млрд долларов в разработку месторождений нефти и газа в Узбекистане, сообщил корреспонденту «Газеты.uz» представитель пресс-службы Epsilon Development Company, оператора проектов в республике Сардор Исхаков.

«Для реализации проектов в Узбекистане создан консорциум инвесторов в составе Epsilon Development Company и Epsilon Asia Limited, который осуществит разработку месторождений нефти и газа в стране», — сказал Сардор Исхаков. Он уточнил, что консорциум получил лицензии на поиск, разведку, добычу и транспортировку углеводородов на пяти инвестиционных блоках в Бухаро-Хивинском и Ферганском нефтегазовых регионах республики.

Представитель компании также сообщил, что финансирование проекта будет осуществляться на основе соглашения о государственно-частном партнерстве за счет привлечения прямых инвестиций участников консорциума и кредитов зарубежных банков, привлекаемых без государственных гарантий.

По предварительным оценкам оператора, прирост запасов газа на лицензионных площадях за пять лет может составить около 500 миллиардов кубометров газа (по категории C1), 12 миллионов тонн газового конденсата (C1) и 8,6 миллиона тонн нефти (C1+C2).

«В марте мы уже получили приток газа с двух скважин на одном из месторождений в Бухаро-Хивинском регионе с дебетом 200 и 250 тысяч кубометров в сутки соответственно», — уточнил представитель Сардор Исхаков.

По данным Epsilon Development Company, на первоначальном этапе весь объем добываемых углеводородов будет реализовываться на внутреннем рынке Узбекистана. По окончании геолого-разведочных работ и утверждении запасов, по каждому месторождению будет подготовлена программа разработки и обустройства месторождений, выбран оптимальный вариант их разработки.

«Далее будет принято решение о целесообразности строительства серо-газоперерабатывающего завода», — добавил представитель Epsilon Development Company.