Мера пресечения в отношении бывшего исполнительного директора компании Zeromax («Зеромакс») Миродила Джалолова изменена, сообщили «Газете.uz» источники в правоохранительных органах. Он отпущен под залог.

Меру пресечения 8 января изменил Ташкентский областной суд по уголовным делам. Суд признал Миродила Джалолова виновным по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере), пунктам «а», «б» части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование повторно или опасным рецидивистом; по предварительному сговору группой лиц) и части 3 статьи 228 (использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса.

Решением суда на подсудимого наложен штраф в размере 17,687 млн сумов.

На данный момент производятся следственные действия по другому уголовному делу в отношении Миродила Джалолова. Ему вменено обвинение по статье 167 (хищение путем присвоения или растраты) и другим статьям УК.

Миродил Джалолов был заключен под стражу в феврале 2017 года.

Компания Zeromax GmbH, зарегистрированная в Швейцарии, начала деятельность в Узбекистане в 2005 году. Компания была вовлечена в широкий спектр отраслей промышленности Узбекистана, включая пищевую, текстильную и хлопковую промышленность, энергетику и спорт.

В октябре 2010 года Zeromax официально объявила о банкротстве, активы компании были конфискованы в пользу государства.