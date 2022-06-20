Молодёжная сборная Узбекистана по футболу среди игроков до 23 лет уступила Саудовской Аравии U-23 в финале Кубка Азии (0:2) и стала вице-чемпионом турнира. Главный тренер национальной команды Тимур Кападзе высказался об итогах матча на послематчевой пресс-конференции в воскресенье.

«Сегодня мы хотели победить и порадовать весь наш народ. Но мы не могли этого сделать. Не знаю, что сказать… Я прошу прощения за это. Не повезло. Ребята хотели устроить праздник, они приложили все усилия для этого. В следующий раз обязательно постараемся достичь цели и стать чемпионами», — сказал 40-летний специалист.

Один из журналистов спросил про эпизоды с участием опорного полузащитника Абдурауфа Буриева, который, по его словам, в начале второго тайма действовал на уровне с защитниками.

«Только в том эпизоде так случилось… Они (игроки — ред.) должны были страховать друг друга в каких-то моментах», — пояснил тренер.


Тимур Кападзе назвал игру тяжелой и отметил, что у команды были шансы на победу.

«Мы могли победить, но, к сожалению, проиграли. Несмотря на это, в каждой встрече мои ребята показали героизм, действовали хорошо, отдали все силы. В каких-то моментах что-то могло не получиться, но это финал. Может быть, волнение, давление. Все ребята разные… Думаю, это стало для нас большой школой. После этого поражения мы станем сильнее и достигнем своей цели», — подчеркнул наставник.

Специалист сообщил, что при формировании такой молодой команды (средний возраст — 20,1 года, у Саудовской Аравии — 21,5) основной целью было получение путёвки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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«Несмотря на молодой возраст игроков на этом турнире, думаю, для нас большое достижение, что мы дошли до финала. Это как стать чемпионами. Да, мы могли выиграть, вы сами это видели, у нас есть силы. Не повезло. Во время турнира я лучше узнал ребят, не только их физическое состояние, но и ментальное. В целом ребята играли хорошо, и я горжусь ими. Я благодарю их», — заявил наставник.

По его словам, футболистам сейчас необходимо восстановиться и прийти в себя после поражения.

«Ребята сейчас психологически [подавлены] из-за поражения. Но футбол такая вещь, что долго отдыхать нельзя. После окончания игры она уходит в историю. Нам нужно готовиться к следующей игре. Да, это тяжело. Нужно восстановиться физически, привести в порядок эмоциональный фон», — сказал он.

После финального матча Тимур Кападзе не смог сдержать слёз из-за поражения.

Главный тренер Саудовской Аравии U-23 Саад аль-Шехри поздравил свою команду и близких с победой.

«Это была очень сложная игра. Это типичная и ожидаемая ситуация для финала. Болельщики очень поддерживали команду хозяев. Тем не менее, мои игроки сделали своё дело. Спасибо им за это», — сказал специалист.

По его словам, сборная Узбекистана — очень сильные команда, которая создала отличную команду для Олимпийских игр 2024 года в Париже.


По итогам турнира вратарь Саудовской Аравии U-23 Наваф аль-Акиди, не пропустивший ни одного гола, получил награду как лучший голкипер. Полузащитник этой же сборной Айман Яхья стал лучшим игроком Кубка Азии.