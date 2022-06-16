Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала временное правительство Афганистана отказаться от политики систематического угнетения женщин, а также преследований и арестов правозащитников и журналистов. Об этом она говорила на заседании Совета ООН по правам человека 15 июня.

Комиссар сообщила, что 93% населения в стране недоедают на фоне глубокого экономического, социального, гуманитарного и правозащитного кризиса, и осудила недавнее распоряжение о выходе женщин на улицу с закрытым лицом и только в случае необходимости, нарушение которого влечёт наказание родственников мужского пола. Ранее власти Афганистана решили отложить возвращение афганских старшеклассниц в школы, что, по словам Мишель Бачелет, затронуло права 1,1 миллиона девочек.

«Позвольте мне дать оценку этому: то, что мы наблюдаем сегодня в Афганистане, — это институционализированное систематическое угнетение женщин», — сказала верховный комиссар по правам человека.

Она напомнила, что в ходе посещения страны в марте встретилась с властями страны, а также смелыми и активными афганками, в том числе врачами, журналистками и членами неправительственных организаций, которые прилагают все усилия для достижения гендерного равенства. «Я была поражена мужеством этих женщин, отстаивающих свои права», — подчеркнула Мишель Бачелет.

«Сегодня в условиях увеличивающейся безработицы с нехваткой продовольствия сталкиваются 93% афганских семей, и это оказывает разрушительное воздействие на наиболее уязвимые слои населения — возглавляемые женщинами семьи, пожилых людей, инвалидов и детей. Почти половина населения Афганистана — 19,7 миллиона человек — на грани голода», — сообщила представитель ООН.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в медицинской помощи нуждаются около 18,1 млн человек в Афганистане, в их числе 3 миллиона детей в возрасте до пяти лет.

Представитель ООН по правам человека в Афганистане Ричард Беннетт 26 мая по итогам 11-дневного визита заявил в Кабуле, что страна сталкивается с серьёзными проблемами в области прав человека. Он призвал власти отменить ограничения в отношении женщин, в частности, устранить препятствия для трудоустройства женщин и ограничение их свободы передвижения и самовыражения, а также открыть закрытые ранее школы для девочек.

По данным на декабрь 2021 года, запрет на работу для женщин в Афганистане привёл к экономическим потерям в один миллиард долларов — почти 5% ВВП страны.