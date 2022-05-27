Минимум 9 человек погибли и 15 были ранены в результате трёх взрывов на общественном транспорте 25 мая в шиитском квартале в Мазари-Шарифе на севере Афганистана, сообщил телеканал TOLOnews. Также в среду вечером в мечети Хазарат Заркария в Кабуле во время молитвы прогремел взрыв, в результате 5 человек скончались и 22 были ранены, передаёт канал.

Эти взрывы продолжают серию террористических атак на мечети и религиозные меньшинства, происходящие в городах Афганистана последние месяцы.

«Мы ещё не закончили молитву, когда раздался громкий звук. Мне позвонили, чтобы узнать, всё ли со мной в порядке. Когда мы пошли в мечеть, увидели лежащих на земле погибших и раненых», — приводит слова свидетеля TOLOnews.

Reuters приводит несколько другие данные по числу погибших и раненых при взрыве в Кабуле. Чиновник из офиса «Талибана» сообщил на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен предоставлять информацию СМИ, что взрывчатка была заложена в кафедре мечети, в результате погибли 14 человек, включая имама, и 26 ранены, пишет агентство.

Какие силы стоят за организацией этих взрывов, не сообщается.

Лидер ООН Антониу Гутерриш и представители международных организаций в Афганистане неоднократно выражали резкое осуждение террористических атак на религиозные меньшинства и школы.

Визит представителя ООН по правам человека в Афганистан

26 мая представитель ООН по правам человека в Афганистане Ричард Беннетт по итогам 11-дневного визита заявил в Кабуле, что страна сталкивается с серьёзными проблемами в области прав человека. Он призвал власти расследовать нападения на религиозные меньшинства и отменить ограничения в отношении женщин.

«Если будут достигнуты такие ориентиры, как срочное открытие средних школ для девочек, создание инклюзивной администрации, которая действительно представляет все слои афганского общества, и будет предоставлена платформа для диалога и возможности для удовлетворения недовольства, риски дальнейшей нестабильности и страдания в Афганистане могут быть смягчены», — цитирует Ричарда Беннета Служба новостей ООН.

Он выразил мнение, что объявление всеобщей амнистии должностным лицам бывшего правительства и сотрудникам сил безопасности могло бы стать первым шагом на пути к примирению. Представитель ООН также высказал встревоженность сообщениями о продолжающихся внесудебных убийствах и убийствах из мести бывших сотрудников сил безопасности и должностных лиц, а также обыски домов.

Ричард Беннетт призвал международное сообщество продолжать оказывать помощь Афганистану и обеспечивать справедливое распределение помощи с учетом гендерных аспектов.

Он также сказал, что особую обеспокоенность вызывает прогрессирующее вытеснение женщин из общественной жизни, к чему приводят такие меры, как приостановка среднего образования девочек, серьёзные препятствия для трудоустройства, требования носить хиджаб, а также ограничение свободы передвижения, ассоциаций и самовыражения.

Эксперт по правам человека призвал к расследованию серии нападений на места отправления культа и школы в провинциях Кабул, Кундуз и Балх, ответственность за некоторые из которых взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ-К (отделение террористической группы «Исламское государство» в Афганистане).

Нападения, которые нацелены на членов хазарейских, шиитских и суфийских общин, становятся всё более систематическими и имеют признаки преступлений против человечности. Представитель ООН по правам человека выразил беспокойство сообщениями о том, что гражданское население страдает от нарушений международного права в области прав человека и международного гуманитарного права, включая произвольные аресты, внесудебные казни, пытки и насильственное перемещение. Он также отметил большое количество сообщений о запугивании, преследовании, нападениях, арестах и, в некоторых случаях, убийствах или исчезновениях журналистов, прокуроров, судей и представителей гражданского общества.