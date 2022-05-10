Движение «Талибан» в Афганистане обязало женщин надевать хиджаб при выходе из дома, назвав лучшим вариантом этого элемента одежды бурку — покрывало, полностью скрывающее голову и тело женщины, с сеткой в области глаз. Это требование содержится в указе Министерства по пропаганде добродетели и предотвращения порока временного правительства, обнародованном 7 мая, сообщает Tolonews.

Указ, названный «планом по легитимизации хиджаба», также инструктирует женщин не выходить из дома без необходимости, пишет издание.

Пропаганду указа должны вести СМИ и мечети, в многолюдных местах об этом требовании будут сообщать баннеры. Ношение хиджаба будет внедрено посредством поощрения и наказания, ответственность за его исполнение ложится как на женщину, так и на ответственного за неё мужчину.

Согласно указу, если женщина не носит хиджаб, будет выявлен её дом и ответственный за неё мужчина (отец, брат или супруг) получит совет и предупреждение. Если требование не будет соблюдаться дальше, мужчина будет доставлен в ответственные органы, при повторении — арестован на три дня. Если требование вновь не будет выполнено, мужчина предстанет перед судом для дальнейшего наказания.

Женщины, занимающие государственные должности, будут уволены, если они не носят хиджаб, следует из указа.

В период нахождения у власти в 1996—2001 годах движение «Талибан» также сделало обязательным ношение хиджаба на улицах.

В декабре прошлого года Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока запретило водителям включать музыку в машине, а также сажать в автомобиль женщин без хиджаба.

В марте девочкам старше 6-го класса было запрещено посещать школы. Верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет тогда призвала талибов «уважать права всех девочек на образование и открыть школы для всех учащихся без дискриминации и дальнейшего промедления». Это решение лишает целое поколение девочек-подростков возможности приобрести навыки, необходимые для их благополучия в будущем, выразила мнение исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

В то же время в Афганистане нарастает голод: 19,7 миллиона человек — почти половина населения — находится на грани острого голода, сообщают эксперты Всемирной продовольственной организации (ФАО), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и ряда неправительственных организаций.

«Беспрецедентный объем гуманитарной помощи, направленной на укрепление продовольственной безопасности в Афганистане, в целом изменил тенденцию, но ситуация с доступом к продовольствию в стране продолжает оставаться ужасающей, — говорит Ричард Тренчард, представитель ФАО в Афганистане. — Необходимо восстанавливать сельское хозяйство и налаживать разрушенные войной связи фермеров и сельских общин с городскими рынками. Если этого не произойдет, выхода из этого кризиса в ближайшей перспективе не будет».

«За считанные месяцы нам удалось организовать крупнейшую в мире гуманитарную продовольственную операцию, охватив более 16 миллионов человек, — добавляет Мэри-Эллен МакГроарти, страновой директор ВПП в Афганистане. — Мы работаем с фермерами, мельниками и пекарями, обучаем женщин и создаем рабочие места для поддержки местной экономики. Позволить афганской экономике нормально функционировать — самый верный путь выхода из кризиса».