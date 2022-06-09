Хоким Андижана Бахромжон Хайдаров в день задержания издал 24 решения и распоряжения, а на следующий день — ещё 2 документа, следует из данных системы E-Qaror. Андижанское областное управление юстиции проверяют законность этих решений.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства юстиции Узбекистана, Бахром Хайдаров был задержан 6 июня в 16:50 в рамках уголовного дела, 7 июня суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

6 июня в промежутке между 9:43 и 21:18 и 7 июня с 18:10 до 21:07 начальник канцелярии С. Кадыржанов подписал 26 решений и распоряжений на платформе E-Qaror с использованием электронной цифровой подписи, принадлежащей хокиму города.

Специалисты Uzinfocom заблокировали личный кабинет Бахрома Хайдарова на E-Qaror в соответствии с указаниями Минюста.

«Учитывая возможность фальсификации документов, соответствующие материалы будут направлены в прокуратуру. До проверки законности каждого решения соответствующие органы исполнительной власти уведомлены о нецелесообразности их исполнения», — говорится в сообщении Минюста.

Стоит отметить, что 17 решений и распоряжений, изданных 6 июня, касаются выставления земельных участков на онлайн-аукцион. Среди них несколько лотов земли площадью 180−216 кв. м. в махалле «Боги Эрам». Остальные документы связаны с отпуском, земляными работами и прочими вопросами.

Два решения, вышедших за подписью хокима 7 июня, также предусматривают размещение земельных участков на онлайн-аукционы для предпринимательской и градостроительной деятельности.

«Газета.uz» сообщала, что Бахром Хайдаров был задержан в рамках уголовного дела о хищении 48 млрд сумов. В конце мая его лишили депутатской неприкосновенности. Один из депутатов городского кенгаша заявлял, что процесс прошёл с нарушением законодательства.