Хоким Андижана Бахромжон Хайдаров задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о хищении бюджетных средств в крупном размере. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Ещё в феврале прокуратура Андижанской области внесла представление в кенгаш народных депутатов города о лишении Бахрома Хайдарова депутатской неприкосновенности. Он подозревался в причинении ущерба интересам государства на 1,7 млрд сумов из-за возможных нарушений законодательства при выделении земель.

Это дело было прекращено после возмещения хокимом указанных средств, сообщил «Газете.uz» депутат городского кенгаша Жахонгир Жиянов.

19 апреля Генеральная прокуратура внесла очередное представление в кенгаш о лишении Бахрома Хайдарова депутатской неприкосновенности. Жахонгир Жиянов сообщил, что процесс прошёл с нарушением законодательства и актов президента. По его словам, вопрос о лишении хокима неприкосновенности не был включён в повестку дня 29-й сессии городского кенгаша и был озвучен уже на самом заседании.

«Вопрос озвучили нам в день заседания. В постановлении Сената указано, что каждый вопрос, рассматриваемый в областном, районном и городском кенгашах народных депутатов, должен рассматриваться постоянной комиссией. Здесь двух депутатов лишают неприкосновенности, но вопрос не проходит через постоянную комиссию. Потому что соответствующие документы должны быть представлены на рассмотрение в постоянную комиссию, но их не дали. Это неправильно», — сказал он.

Депутат также сообщил, что председательствующий на сессии, помощник хокима Шахобиддин Хайдаров (указан главой территориального управления Антимонопольного комитета по Андижанской области) оказывал давление на депутатов.

«Депутаты не подняли руки при первом голосовании [по вопросу о лишении неприкосновенности]. Согласно регламенту, если никто не поднимает руку при первом голосовании, второй раз этот вопрос не должен выноситься на голосование. Но его поставили на голосование дважды… Депутаты находятся под большим давлением. Как известно, многие депутаты работают в организациях. Многих депутатов вызвали на улицу. Другие депутаты получили на телефон SMS», — отметил он.

В результате 12 из 18 депутатов проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности.

Жахонгир Жиянов также сообщил, что Шахобиддин Хайдаров постоянно выступал против прямой трансляцию сессии. Депутат вёл прямой эфир на своей странице в Facebook, где можно увидеть, как председатель пытался запретить съёмку и в итоге добивается этого.

По его словам, запрет на съёмку противоречит указу президента об открытости госорганов, согласно которому с 1 декабря должна вестись прямая трансляция заседаний обеих палат Олий Мажлиса и кенгашей народных депутатов на телеканалах и в интернете.

Жахонгир Жиянов отметил, что на сессии городского кенгаша был также зафиксировано ряд нарушений.

«Во-первых, вопрос [о лишении депутатской неприкосновенности] не был включен в повестку дня сессии. Во-вторых, вопрос не рассматривается на заседании постоянной комиссии. В-третьих, запрещалась прямая трансляция сессии. В-четвертых, на сессии документы [по уголовному делу] не были предоставлены депутатам. В-пятых, председатель сессии не был выбран депутатами, а назначил себя сам», — сказал он.

Депутат направил письмо в Сенат касательно перечисленных им нарушений. «Сенат должен отменить решение, принятое на сессии, потому что решения на сессии противоречат постановлению верхней палаты парламента», — сказал он.

Детали уголовного дела

На сессии Андижанского городского кенгаша 28 мая были озвучены детали уголовного дела, в котором отмечается причастность хокима Бахрома Хайдарова (аудиозапись с сессии есть у «Газеты.uz»). Согласно представлению Генпрокуратуры, хоким подозревается в совершении финансовых преступлений в период пребывания на посту начальника управления финансов Андижанской области с октября 2017 года по октябрь 2019 года.

Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры расследует уголовное дело в отношении должностных лиц Андижанского городского управления народного образования и других по пункту «а» части 3 статьи 167 Уголовного кодекса (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере).

Отмечается, что должностные лица Андижанского ГУНО с ноября 2018 года по ноябрь 2020 года вступили в сговор с группой лиц и сфальсифицировали запросы и платежные поручения по зарплате и другим платежам клиентов, подключенных к программному комплексу UzASBO. В результате совершено хищение путём присвоения бюджетных средств на 48,5 млрд. сумов, сообщалось на сессии.

Бахром Хайдаров, занимавший должность начальника управления финансов области, предположительно использовал своё служебное положение и незаконно выделил 14,3 млрд сумов отдела народного образования для возмещения средств в 9 млрд сумов, которые необоснованно переносились из месяца в месяц.

Кроме того, сообщается, что Бахром Хайдаров не соблюдал строгую экономию бюджетных средств, из-за чего в соответствующие фонды и бюджеты не поступило 6,8 млрд сумов единого социального платежа и подоходного налога.

По данному делу в отношении 37 человек предъявлены обвинения по пункту «а» части 3 статьи 167 Уголовного кодекса (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере). Из них 32 заключены под стражу, 2 помещены под домашний арест, 3 отпущены под залог. На сегодняшний день из ущерба в 48,5 млрд сумов взыскано лишь 11,2 млрд сумов, или 23,1%, озвучено на сессии.

На сессии также отмечалось, что в действиях Бахром Хайдарова содержались признаки преступления, предусмотренного \ статьями Уголовного кодекса, последствия которого не были устранены, т. е. не были приняты меры по возмещению ущерба.

Депутат Жахонгир Жиянов заявил, что не выступает защитником хокима, поскольку ранее сам добился отмены около 50 его решений. «Но я считаю, что и депутат, и хоким не должны быть выше закона», — отметил он.