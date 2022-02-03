2 февраля при вылете из Бухары в Новосибирск был задержан российский тревел-блогер Максим Лымарь — в вещах был обнаружен беспилотный летательный аппарат — квадрокоптер. Об этом блогер сообщил 3 февраля в своих каналах в YouTube и Instagram.

«Здесь должен был быть текст о том, какой красивый город Бухара. Однако Бухара для меня сейчас фактически является тюрьмой», — начинается сообщение.

«По узбекистанскому закону дроны тяжелее 250 г подлежат обязательной регистрации. Однако мой квадрокоптер весит 249 г и не подпадает под действие этого закона. Несмотря на надпись на борту 249 g, коптер у меня изъяли, а меня вернули в город и поместили под домашний арест, изъяв паспорт», — отметил Максим Лымарь.

Согласно постановлению правительства Узбекистана от 31 августа 2016 года физические лица могут использовать без регистрации только «игрушечные» летательные аппараты — весом не более 250 г, без функции автономного управления полётом и навигации и не оборудованные фото- и видеоаппаратурой.

«Мне не обозначили мой статус, не разъяснили мои права, не выдали мне на руки ни одного документа. Предоставили мне адвоката, который крайне плохо говорит по-русски. Единственное, что я от него услышал, что ему надо заплатить денег, всё остальное время, пока шло дознание, он молчал», — написал Максим Лымарь.

В российском посольстве, по его словам, ответили: «Свои проблемы я должен решать сам». По мобильному телефону экстренной связи для граждан России ему сказали звонить, когда пройдёт экспертиза.

Вечером 3 февраля посольство России в своём Telegram-канале сообщило, что «находится в постоянном контакте с М. В. Лымарем и правоохранительными органами Республики Узбекистан для скорейшего разрешения ситуации и возвращения нашего соотечественника на родину».

«М. В. Лымарь помещён под домашний арест до окончания процедуры уточнения весогабаритных характеристик вывозимого им дрона», — добавили в посольстве.

В Узбекистане с 1 января 2015 года был введен полный запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Кабинета министров. Разрешение на это могут получить только органы государственного и хозяйственного управления и только для выполнения ведомственных задач.

Летом 2018 года был введён упрощённый порядок выдачи разрешения на временный ввоз и использование на территории Узбекистана беспилотников для подготовки фото- и видеоматериалов о туристическом потенциале страны, в том числе зарубежным творческим группам, по ходатайствам Минтуризма, Минкульта, Агентства кинематографии, с предоставлением информации о лицах, ввозящих и использующих беспилотники, и местах съёмок в Минобороны и в Агентство гражданской авиации.