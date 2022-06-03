Комиссия по конституционной реформе на заседании 3 июня рассмотрела поступившие предложения по внесению изменений в Конституцию Узбекистана.

Как сообщает Bugun.uz, глава комиссии, первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмаль Саидов отметил, что среди предложений есть предложение о превращении Узбекистана в парламентскую республику.

«Вы знаете, есть типы правления, такие как президентская (США), парламентская (Германия) и полупрезидентская (Франция). Говорят, должна быть парламентская республика, но у них нет чётких предложений, как это должно быть», — заявил он.

Глава комиссии отметил, что Германия — парламентская республика, где есть президент, но главная должность — канцлер. В Италии также есть президент, но главная должность — премьер-министр.

«Думаю, сегодня в мире нет государства, где бы сам глава государства усилил роль парламента. Многие главы государств сдерживают парламент, заинтересованы в том, чтобы у него было меньше полномочий. А у нас за последние пять лет [полномочия] значительно расширились. Я думаю, нам ещё рано переходить к парламентской республике, возможно, это даже не нужно», — сказал Акмаль Саидов.

В конце мая «Газета.uz» сообщала об итогах первого заседания Конституционной комиссии по внесению изменений в Основной закон. Тогда поступили десятки предложений, которые касаются статей 13, 15, 29, 37, 40, 41, 53, 78 и 80. Пресс-секретарь комиссии Одилжон Турдиев на вопрос нашего корреспондента ответил, что среди них нет предложений по статье 90, устанавливающей требования к кандидату в президенты и срок его полномочий.

О необходимости реформы Конституции в инаугурационной речи в ноябре заявил президент Шавкат Мирзиёев, уточнив, что такое предложение поступает от жителей страны. В поздравлении народу Узбекистана по случаю 29-й годовщины Конституции в декабре Шавкат Мирзиёев предложил девять направлений, по которым должен быть изменён Основной закон. Он предложил принять поправки к 30-летию Конституции — к 8 декабря 2022 года.