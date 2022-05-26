26 мая прошло первое заседание конституционной комиссии по внесению изменений в Конституцию Узбекистана, сообщает корреспондент «Газеты.uz». Комиссия была создана решением кенгашей обеих палат парламента 20 мая, её возглавил первый вице-спикер Законодательной палаты Акмаль Саидов.

За шесть дней с момента создания конституционной комиссии поступили уже десятки предложений, было отмечено на заседании. Руководитель аналитической группы комиссии Мирафзал Миракулов сообщил, что большое количество мнений и предложений поступает от общественности с самого начала обсуждения конституционной реформы.

«Если быть более точным, предложения касаются статей 13, 15, 29, 37, 40, 41, 53, 78 и 80 Конституции. В частности, звучат предложения толковать в пользу гражданина все противоречия и неточности во взаимоотношениях гражданина и государственных органов», — сказал он.

Мирафзал Миракулов. Фото: Пресс-служба конституционной комиссии.

Граждане также высказывают предложения о том, что поскольку Конституция обладает высшей юридической силой, она должна иметь прямое действие, и суды, все государственные органы и госслужащие должны непосредственно следовать ей.

«Кроме того, поступили предложения об отражении права каждого гражданина свободно пользоваться информационными ресурсами, коммуникационными технологиями и интернетом, обязанности государства обеспечивать дополнительные гарантии по трудоустройству социально уязвимых и нуждающихся слоёв населения, а также использовать все возможности для прекращения безработицы и бедности», — сказал Мирафзал Миракулов.

По его словам, поступили также предложения о закреплении в Конституции нормы о минимальном размере оплаты труда: «Минимальный размер оплаты труда должен быть достаточным не только для проживания самого гражданина, но и его семьи — поступают предложения указать и это в Конституции».

Другие предложения касаются сфер здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия и медицинского страхования, продолжил представитель комиссии.

«Есть предложения закрепления в Конституции гарантий для каждого человека на здоровую и комфортную окружающую среду, получение правдивой информации о её состоянии, возмещение ущерба, нанесённого его здоровью или собственности в результате экологических правонарушений», — сказал Мирафзал Миракулов.

Кроме того, получены предложения о гарантировании государством поддержки талантливой молодёжи независимо от её финансовых возможностей, в частности, продолжения ей образования.

В дополнение предлагается, чтобы государство гарантировало благоприятную деловую и инвестиционную среду для развития частного предпринимательства, недопущение недобросовестной конкуренции и монополизации в экономической деятельности, сообщил член комиссии.

Пресс-секретарь комиссии Одилжон Тожиев, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz», сообщил, что предложения от граждан будут приниматься и после начала обсуждений поправок депутатами Законодательной палаты.

Одилжон Тожиев. Фото: Пресс-служба конституционной комиссии.

«Конституционная комиссия передаст проект кенгашам Сената и Законодательной палаты. Кенгаши примут решение о принятии проекта… Мы продолжим принимать предложения и после начала рассмотрения проекта закона в Законодательной палате. Потому что депутатам интересны [мнения граждан], тогда обсуждение проекта ещё будет продолжаться», — отметил он.

На вопрос корреспондента «Газеты.uz» о том, поступали ли предложения об изменении статьи 90 Конституции, устанавливающей требования к кандидату в президенты и срок полномочий главы государства, Одилжон Тожиев сказал:

«На текущий момент как член комиссии я бы не стал спешить отвечать на вопросы о внесении изменений в отдельные статьи Конституции. Потому что на данном этапе это проект, мы начали работу только пять дней назад. Проект должен пройти все этапы, поэтому я не стал бы торопиться говорить о каких-либо изменениях по статье 1, ни по какой-либо другой статье… Я не слышал о предложениях и инициативах об этом от двух партий (УзЛиДеП и „Миллий тикланиш“, которые инициировали процесс реформы Конституции — ред.)».

В этот же день было объявлено о запуске портала «Моя Конституция» и круглосуточного колл-центра по номеру 1341 для приёма предложений по поправкам в Конституцию. Граждане также могут отправлять предложения по электронной почте, через Telegram или Единый портал госуслуг (все ссылки указаны на портале).

Пресс-секретарь комиссии отметил, что поступающие предложения будут группироваться по направлениям и публиковаться на портале, а статистика и информация о работе комиссии будет сообщаться на пресс-брифингах после каждого заседания комиссии.

О необходимости реформы Конституции в инаугурационной речи в ноябре заявил президент Шавкат Мирзиёев, уточнив, что такое предложение поступает от жителей страны. В поздравлении народу Узбекистана по случаю 29-й годовщины Конституции в декабре Шавкат Мирзиёев предложил девять направлений, по которым должен быть изменён Основной закон. Он предложил принять поправки к 30-летию Конституции — к 8 декабря 2022 года.