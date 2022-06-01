Государственный бюджет Узбекистана недополучит 1,4 трлн сумов из-за продления льгот по НДС на импорт мяса, растительного масла и картофеля до конца 2022 года. Об этом «Газете.uz» на полях международного форума по сокращению бедности в Бухаре сообщил заместитель министра финансов Дилшод Султанов.

Замглавы Минфина назвал продление льгот «вынужденной мерой».

«Продление льгот было только на мясо (говядина и баранина — ред.), растительное масло и картофель. Это вынужденная мера, так как цены в странах импорта увеличились. Например, в России цены на масло растительное существенно возросли», — сообщил он.

По его словам, крупные импортёры масла сообщают о повышении цен на масло. В результате экспортная цена растительного масла в России составила свыше 2 долларов за литр. На стоимость также влияет высокий курс рубля, которые делает российский экспорт дорогим.

В льготный период времени, а также с учетом ограничений, импортеры будут искать новые рынки поставок продукции на внутренний рынок. «При этом птицеводы заявляли, что обеспечат внутренний рынок мясом птицы на 100%», — заявил он.

Потери бюджета в 1,4 трлн сумов планируется покрыть за счёт отмены налоговых льгот, предоставляемых при ввозе товаров за счёт займов международных финансовых институтов (МФИ). Изначально ожидалось, что это принесёт бюджету 470 млрд сумов, но по новым оценкам цифра увеличится до 600 млрд сумов.

«Раньше было таким образом: если предприятие берет кредит в банке за счет средств МФИ, то у предприятия при импорте имеются льготы. Если берет кредит за счет других ресурсов, тогда льготы нет. Если предприятие импортирует за счёт собственных средств, то тоже льготы нет. Разные условия за счёт источника финансирования, хоть и ввозится один и тот же товар. Это было исправлено, за счёт этого планируем получить 600 млрд сумов в расчете на год», — заявил он.

Правительству также поручено до 1 июля внести документ по дальнейшей отмене льгот. «Сейчас над этим работает группа специалистов из министерств и ведомств. И в прорабатываемом перечне есть также и льготы по НДС», — сообщил замминистра финансов.

Дильшод Султанов также ожидает повышение собираемости налогов за счёт улучшения налогового администрирования.

Потери госбюджета из-за льгот по НДС на импорт картофеля, мяса, масла, рыбы и других продуктов с 1 января по 30 апреля оценивали в 800 млрд сумов.