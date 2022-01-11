Законодательная палата Олий Мажлиса 11 января во втором чтении приняла законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих продление льгот по налогу на добавленную стоимость для ряда продовольственных продуктов.

С 1 мая 2021-го до конца года действовала нулевая ставка НДС на импорт растительного масла, семян подсолнечника и льна и соевых бобов, а также на оборот по производству и (или) реализации растительного масла (кроме хлопкового).

С 10 октября по 31 декабря от НДС также были освобождены оборот по реализации мяса (говядина, баранина, курятина), животных (скот и птица) в живом виде и продуктов их убоя, картофеля и замороженной рыбы, а также их ввоз на территорию Узбекистана.

Со ссылкой на данные Госкомстата замглавы Минфина Джамшид Абруев сообщил, что в январе-марте 2021 года средняя цена на растительное масло составляла 14−15 тысяч сумов, но уже в апреле выросла до 18−19 тысяч сумов. По его словам, льготы по НДС помогли сохранить эту стоимость на уровне 18−19 тысяч до декабря.

По данным Министерства сельского хозяйства и Госкомстата, в январе прошлого года средняя цена на мясо составляла 59 тысяч сумов, то в октябре увеличилась до 65 тысяч сумов. После обнуления НДС цены удерживаются в районе 70 тысяч сумов, сказал Джамшид Абруев.

Средняя цена на картофель на дехканских рынках в январе-октября поднялась с 3200 сумов до 4500 сумов. После введения льгот картофель с учётом сезонных факторов продаётся по 4800—5500 сумов.

Как сообщил замминистра финансов, в мае-декабре в Узбекистан импортировано 54,7 тысячи тонн семян подсолнечника и льна, а также соевых бобов на 27,8 млн долларов, в результате чего применены льготы по НДС на 45,7 млрд сумов. За этот период также завезено 191,2 тысяч тонн различных видов растительного масла 281,1 млн долларов, из-за чего бюджет недополучил НДС на 466 млрд сумов.

С 10 октября, после введения нулевой ставки НДС в Узбекистан поставлено 23,5 тысячи тонн мяса на 46,3 млн долларов, объём примененных льгот составил 75,2 млрд сумов.

Депутаты обсудили законопроект, предусматривающий продление льгот по НДС до 30 апреля 2022 года, и одобрили его во втором чтении.

Заместитель министра финансов Джамшид Абруев сообщил, что принятие данного закона приведет к потере доходов госбюджета в размере около 800 млрд сумов. Но упущенные налоговые поступления планируется покрыть за счёт предложений по совершенствованию налогового и таможенного администрирования в 2022 году, сокращению теневой экономики, а также отмене отдельных льгот. Речь идёт про льготы по НДС и таможенным пошлинам, которые не дают эффекта, уточнил представитель Минфина.

Парламентарий Дониёр Ганиев предлагал одобрить законопроект только в первом чтении, пока правительство не предоставит обоснованные данные о влиянии документа на продовольственные цены и не раскроет конкретные меры по возмещению убытков госбюджета. Но большинство депутатов (89 из 119) проголосовали за рассмотрение проекта закона во втором чтении, чтобы быстрее применить льготы по НДС для обеспечения стабильности продовольственных цен.