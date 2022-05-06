Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 мая подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, предусматривающих продление нулевой ставки НДС на ряд продовольственных товаров, сообщил Telegram-канал Huquqiy axborot Министерства юстиции.

С начала года до 30 апреля действовала нулевая ставка НДС на импорт растительного масла, семян подсолнечника и льна и соевых бобов, а также на оборот по производству и (или) реализации растительного масла. В этот период от НДС также были освобождены оборот по реализации мяса (говядина, баранина), животных в живом виде (коровы и бараны) и продуктов их убоя, а также их ввоз на территорию Узбекистана. Эти льготы продлены до 31 декабря 2022 года.

При этом льготы по НДС на импорт и оборот по реализации курятины, живой птицы и замороженной рыбы решено не продлевать.

Кроме того, на период с 1 января 2022 года по 1 января 2031 года для предпринимателей в сферах местной промышленности, сельского хозяйства и услуг в Муйнакском районе Каракалпакстана установлены налог на прибыль, налог с оборота, социальный налог и налог на доходы физических лиц по ставкам в размере 1%. Они также будут уплачивать налог на имущество юридических лиц, земельный налог с юридических лиц и налог за пользование водными ресурсами по налоговым ставкам в размере 1% от суммы, начисленной по данным налогам.

На период с 1 февраля 2022 года по 1 января 2025 года предприниматели, экспортирующие (в том числе через комиссионера) крашеное полотно, крашеную ткань и готовую швейно-трикотажную продукцию, уплачивают социальный налог по налоговой ставке в размере 1%.

Ранее эксперты Всемирного банка в докладе о перспективах товарно-сырьевых рынков отмечали, что в мировой экономике начался сильнейший с 1970-х годов ценовой кризис. ВБ прогнозирует, что из-за ситуации в Украине ожидается рост цен на продукты питания во всём мире до рекордного уровня за последние 50 лет. Учитывая, что более 60% мирового спроса на растительное масло обеспечивается за счёт экспорта из Украины и России, прогнозируется рост цен на растительное масло на мировых рынках почти на 30% в годовом исчислении.

«Предоставление льгот по НДС на импорт растительного масла, а также мяса и картофеля послужит полному удовлетворению потребности населения в основных продуктах питания и поддержанию стабильности цен на эту продукцию на рынках… Это также позволит удержать инфляцию на уровне 10−12%», — заявлял депутат Законодательной палаты Дониёр Ганиев.