10 мая делегаты 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН избрали Чехию на место в Совете по правам человека, освобождённое Россией. Чехия сохранит это место до 31 декабря 2023 года, сообщает Служба новостей ООН.

7 апреля Генассамблея проголосовала за приостановление членства России в СПЧ ООН. Предложенную Украиной в соавторстве с 58 странами резолюцию поддержали 93 государства. 24 делегации (включая Узбекистан) выступили против и 58 воздержались.

После голосования Россия объявила, что приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий члена совета.

В состав СПЧ входят 47 государств-членов, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путём прямого тайного голосования на основе принципа справедливого географического распределения.

Места в совете распределяются между региональными группами: группа африканских государств — 13 мест, азиатских — 13, восточноевропейских — 6, группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна — 8 мест и группа западноевропейских и других государств — 7 мест. Члены совета должны исполнять свои полномочия в течение трёх лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий.

Чехия была избрана на освободившееся место в группе восточноевропейских государств. В поддержку её кандидатуры проголосовали представители 157 стран, 23 страны воздержались. В голосовании участвовало 180 стран из 193 государств-членов Генассамблеи.

Узбекистан в октябре 2020 года был впервые избран в СПЧ ООН на трёхлетний срок (2021−2023).