Делегаты Генеральной Ассамблеи ООН 13 октября избрали 15 новых членов Совета ООН по правам человека (СПЧ) на трехлетний срок, начиная с 1 января 2021 года. Впервые членом совета стал Узбекистан.

«Узбекистан привержен продолжению масштабных реформ под руководством президента Шавката Мирзиёева и внесению вклада в продвижение прав человека во всем мире», — написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Шерзод Асадов. Он назвал это историческим днем.

Напомним, впервые намерение быть избранным членом СПЧ Узбекистан озвучил на 37-й сессии совета в Женеве в феврале 2018 года. Этим летом президент Шавкат Мирзиёев утвердил Национальную стратегию по правам человека.

Как сообщает Служба новостей ООН, в состав СПЧ входят 47 государств. У группы восточноевропейских государств в этом органе 6 мест. У Азии и Африки — по 13, у Латинской Америки — 8 и у группы, объединяющей западноевропейские государства, США, Канаду и Израиль, — 7 мест.

От Азии на четыре освобождающихся места в совете претендовали пять стран: Китай, Непал. Пакистан, Саудовская Аравия и Узбекистан. Саудовская Аравия не прошла голосование. Узбекистан набрал самое большое количество голосов в регионе — 169.

На два места от группы восточноевропейских государств претендовали две страны — Россия и Украина, обе были избраны. Украина уже была в совете, и ее избрали еще раз, а Россия заменит в этом органе Словакию, срок полномочий которой истекает в конце 2020 года. От этой группы стран также представлены Чехия и Болгария, полномочия которых истекают в конце 2021 года, а также Армения и Польша, которые будут в составе этого органа до 2022 года.

Избранные в совет Великобритания и Франция будут представлять Западную Европу, а четыре вакантных места группы африканских стран займут Габон, Малави, Кот-д'Ивуар и Сенегал.

На четыре места от Латинской Америки и Карибского бассейна избраны Боливия, Куба и Мексика. Одно место остается незаполненным.

В ходе выборов среди стран Западной и Восточной Европы, стран Африки и Латинской Америки не было конкуренции — они смогли договориться в рамках своих региональных групп.

Совет по правам человека является органом Генеральной Ассамблеи ООН. Он собирается регулярно, не менее трех раз в год. Одна из его сессий является основной и длится 10 недель. Совет может проводить специальные чрезвычайные сессии по требованию одной трети его членов, в том числе для рассмотрения вызывающих тревогу ситуаций с правами человека в отдельных странах.

Члены Совета избираются на три года большинством голосов делегатов Генеральной Ассамблеи путем прямого тайного голосования. Они не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий. Они обязаны соблюдать высокие стандарты защиты прав человека.

Если входящие в состав совета государства будут уличены в массовом и систематическом нарушении прав человека, то их членство может быть приостановлено — при условии, что такое решение примут две трети членов Генассамблеи.