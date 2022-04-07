В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на 11-й чрезвычайной специальной сессии 7 апреля Генеральная ассамблея ООН проголосовала за приостановление членства России в Совете ООН по правам человека, сообщила пресс-служба организации.

Предложенную Украиной и ещё более чем 50 странами-членами ООН резолюцию поддержали 93 государства. 24 делегации выступили против и 58 воздержались. Среди проголосовавших против — Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Россия, Беларусь и другие.





Согласно резолюции ГА ООН, которая учредила в 2006 году Совет ООН по правам человека (СПЧ), большинством в две трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов может быть приостановлено членство в совете государства, которое «совершает грубые и систематические нарушения прав человека».

Выступая перед голосованием, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что приостановка членства в СПЧ государства, «грубо нарушающего права человека, — это обязанность, а не выбор».

Он напомнил о геноциде тутси в Руанде, который происходил ровно 30 лет назад, призвав международное сообщество не повторять ошибок прошлого. «Сегодня трагедия разворачивается прямо на наших глазах», — сказал украинский дипломат, призвав коллег по Генассамблее не оставаться в стороне и поддержать предложение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что рассматриваемый проект резолюции по факту не имеет ничего общего с положением в области прав человека.

«Сегодня мы видим, как усилиями небольшой группы стран правозащитная архитектура дала огромную трещину», — сказал он, сообщив, что приоритетом России «всегда было укрепление конструктивного диалога, вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс коллективной выработки и принятия решений в области поощрения и защиты прав человека».

В состав Совета ООН по правам человека входят 47 государств-членов, каждое из которых избирается большинством членов Генеральной ассамблеи путем прямого тайного голосования на основе принципа справедливого географического распределения.

Узбекистан в октябре 2020 года был впервые избран в СПЧ ООН на трёхлетний срок (2021−2023).