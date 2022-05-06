МИД Узбекистана отреагировал на сообщения российского агентства Sputnik о возможном присоединении страны к Союзному государству, куда сейчас входят Россия и Беларусь.

28 апреля президент Беларуси Александра Лукашенко на встрече с губернатором Воронежской области России Александром Гусевым выразил уверенность, что бывшие советские республики присоединятся к Союзному государству.

«Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства — Беларусь и Россия. К такому союзу уверен, что будут подключаться и другие республики бывшего Советского союза», — сказал он.

Филиалы Sputnik (входит в холдинг «Россия сегодня») по Узбекистану и Таджикистану опубликовали новости с практически одинаковым заголовком («Лукашенко предрёк присоединение Таджикистана к Союзному государству» и «Лукашенко предрёк присоединение Узбекистана к Союзному государству»).

При этом Sputnik Узбекистан процитировал слова Лукашенко из февральского интервью, в котором он предположил, что Узбекистан и некоторые страны постсоветского пространства через 15 лет могут стать частью Союзного государства.

В заявлении МИД Узбекистана указывается, что в последнее время «некоторые иностранные издания, претендующие на объективность и беспристрастность в освещении событий, продолжают тиражировать необоснованные высказывания отдельных лидеров зарубежных стран относительно расширения Союзного государства и присоединения к нему Узбекистана».

«Вновь заявляем о недопустимости подобных провокационных действий, способных нанести урон дружеским взаимоотношениям Узбекистана с зарубежными партнерами», — говорится в сообщении.

«Республика Узбекистан в целях обеспечения независимости и суверенитета страны, исходя исключительно из национальных интересов, продолжит твердо следовать избранному курсу самостоятельного развития», — подчеркнули в МИДе.

10 января на саммите ОДКБ Александр Лукашенко заявил, что уроки из январского кризиса в Казахстане должен извлечь, «прежде всего, Узбекистан», поскольку на него в том числе «брошены взгляды» организаторов беспорядков.

Президент Шавкат Мирзиёев назвал заявление главы Беларуси «необоснованным» и подчеркнул: «Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности. Располагаем всем необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу».

Союзное государство — интеграционный проект России и Беларуси, который Москва и Минск начали развивать с 1999 года. Он предполагает создание общего парламента, валюты и законодательства. За более чем 20-летнюю историю сотрудничества стороны пока подошли только к синхронизации налогового и таможенного законодательства. 28 союзных программ были согласованы президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на встрече в сентябре в Москве. Затем они были одобрены на заседании Совета министров Союзного государства.