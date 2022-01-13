На заседании Совета безопасности в четверг президент Шавкат Мирзиёев «высказал мнение о заявлениях глав некоторых государств касательно Узбекистана», сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

«На днях со стороны руководителей некоторых государств были сделаны необоснованные заявления о том, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий», — заявил Шавкат Мирзиёев.

«Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности. Располагаем всем необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу», — подчеркнул глава государства.

В заявлении не указывается имя руководителей этих государств, но речь, скорее всего, идёт о президенте Беларуси Александре Лукашенко, который на саммите ОДКБ 10 января заявил, что уроки из произошедшего в Казахстане кризиса должен извлечь, «прежде всего, Узбекистан», поскольку на него в том числе «брошены взгляды» организаторов беспорядков.