Узбекистан может войти в состав Союзного государства. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, в объединение, в 1999 году сформированное Россией и Беларусью, может вступить ещё несколько бывших советских республик.

«Беларусь уже там (в Союзном государстве — ред.). Думаю, что для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите о сроке в 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок. Ну а остальные по периметру после или в процессе объединения этой мощи где окажутся? Армении деваться некуда. Думаете, что они кому-то нужны?» — заявил он.

Александр Лукашенко заявил, что Азербайджан «выбиается из этой когорты» из-за многочисленных ошибок, а также поддержки Турции.

«А Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, что в силу своей необходимости, прежде всего, экономической тоже присоединятся», — сказал он.

По его словам, Союзное государство будет объединением суверенных государств.

«Это будет объединение независимых государств. Нет, не независимых, а суверенных государств. Независимый — это понятие относительное. Как я могу быть независимым, если весь газ и нефть идут из России. С сохранением [флага], гимна, руководства», — отметил он.

Лукашенко считает, что объединение будет предусматривать общее оборонное пространство и, возможно, единую валюту.

Союзное государство — интеграционный проект России и Беларуси, который Москва и Минск начали развивать с 1999 года. Он предполагает создание общего парламента, валюты и законодательства. За более чем 20-летнюю историю сотрудничества стороны пока подошли только к синхронизации налогового и таможенного законодательства. 28 союзных программ были согласованы президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на встрече в сентябре в Москве. Затем они были одобрены на заседании Совета министров Союзного государства.

Александр Лукашенко на саммите ОДКБ 10 января заявил, что уроки из произошедшего в Казахстане кризиса должен извлечь, «прежде всего, Узбекистан», поскольку на него в том числе «брошены взгляды» организаторов беспорядков. Президент Шавкат Мирзиёев назвал заявление президента Беларуси «необоснованным» и подчеркнул: «Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности. Располагаем всем необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу».