Уроки из произошедшего в Казахстане должен извлечь, прежде всего, Узбекистан, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на внеочередном саммите глав государств стран Организации Договора коллективной безопасности.

«Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации — а это уже видите там на месте — их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан», — добавил он.

По мнению Александра Лукашенко, события в Казахстане показывают наличие внешнего фактора.

«Их сценарий узнаваем… За аналогиями далеко ходить не надо — Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Афганистан. Не так давно подобный комбинированный натиск испытала и Беларусь. Конечно же, в этих странах были и свои особенности. Но общий почерк виден», — заявил президент Беларуси.

При этом он подчеркнул, что внешний фактор никогда не будет единственным. «За всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси», — добавил Александр Лукашенко.

«Надо понимать, что вокруг близкого нам народа государства Казахстан слишком много накопилось желающих взорвать ситуацию вокруг центральноазиатских постсоветских республик. Совсем недавно к этому добавился Афганистан», — заявил глава Беларуси. Он также подчеркнул, что на границах Казахстана, как показали события, скопилось немало международных террористов.

Невозможно эту проблему решить только в рамках Казахстана, подчеркнул Александр Лукашенко. «Я абсолютно в этом убеждён, что самые близкие народы Казахстана и Кыргызстана должны вместе попытаться решить тяжёлые проблемы, которые остались в наследство и которые созданы уже нами, в постсоветский период. Именно Кыргызстан и Казахстан», — сказал он.

Александр Лукашенко ещё раз подчеркнул, что у волнений есть не только внешние, но и внутренние причины.

«Нужно это чётко усвоить. Если мы этого не поймём и будем пенять только на внешний фактор, значит, мы можем получить повторение событий, — сказал глава Беларуси. — Напомню, что о рисках и угрозах, связанных с созданием в центральноазиатском регионе „спящих ячеек террористов“ и экстремистов, которые в один момент могут проснуться, неоднократно говорил [президент Таджикистана] Эмомали Шарипович Рахмон».

В этой связи президент Беларуси предложил лидерам ОДКБ: надо собраться и поговорить о Таджикистане, которому нужна поддержка, в том числе военной техникой.

«Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего военной техникой. И нам надо это сделать. Чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном, — сказал Александр Лукашенко. — Почти 200 рейсов самолетов, мы перебрасывали огромную технику. Благо, что Россия на это согласилась. Не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане. Лучше ему помочь сейчас. Он там справится с этими проблемами. Это касается и других республик. Выводы надо делать».