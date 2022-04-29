С 1 сентября государство начнёт выплачивать часть суммы пособий по беременности и родам женщинам, работающим в частном секторе. Об этом 29 апреля на совещании сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Доля женщин в неформальном секторе оценивается в 57%. Это связано с тем, что многие работодатели не оформляют официально женщин на работу, чтобы избежать выплат пособий по беременности и родам, отмечалось на совещании.

Теперь часть «декретных» занятых в неформальном секторе будет выплачиваться из государственного бюджета. Для этого с 1 сентября начнёт действовать Фонд социального страхования при Министерстве финансов. В этом году из бюджета в фонд будет направлено 170 млрд сумов (изначально планировалось 200 млрд сумов).

Президент поручил ответственным ведомствам полностью оцифровать процесс выплаты «декретных» до 1 августа.

О том, что с сентября государство будет выплачивать пособие по беременности и родам всем женщинам, президент заявил на совещании в марте. Он сообщил, что ежегодно в стране рождается в среднем 700 тысяч детей. В текущем году на эти цели, как уже отмечено выше, планировалось направить 200 млрд сумов, а в 2023 году — уже 1,7 трлн сумов.

По закону, пособие по беременности и родам выплачивается женщинам во время аналогичного отпуска. Отпуск даётся до и после родов суммарной продолжительностью 126 или 140 календарных дней, в зависимости от возможных осложнений и количества рождённых детей, поясняет Spot.uz.

С 2017 года женщинам, вновь устраивающимся на работу или возобновляющим карьеру после более чем годового перерыва, пособие выплачивается в дифференцированном размере — в зависимости от фактически проработанного времени (со дня приёма на работу): до 12 месяцев — 75% от среднемесячной зарплаты; свыше 12 месяцев — 100% среднемесячной зарплаты.

При этом если раньше пособие выплачивал внебюджетный Пенсионный фонд, то с 2010 года государство переложило эту обязанность на работодателей.

В ноябре 2021 года депутат от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Вафоев предложил государству взять на себя расходы по выплате пособий по беременности и родам и гарантировать получение «декретных» всем женщинам, независимо от того, работают они в бюджетных организациях или в частных.

В совместном отчёте Международной организации труда, ЮНИСЕФ и Всемирного банка, опубликованном в 2020 году, говорится, что финансирование пособия работодателем противоречит международной практике. Такая ситуация «свидетельствует о существовании потенциального сдерживающего фактора для трудоустройства молодых женщин в формальном секторе, что ставит их в невыгодное положение в условиях значительной конкуренции за рабочие места», отмечается в документе.