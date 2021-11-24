Народно-демократическая партия Узбекистана внесла в правительство предложение ввести гарантированную выплату государством пособий по беременности и родам для всех женщин. Об этом говорится в заметке, опубликованной на сайте партии под авторством члена фракции НДПУ в Законодательной палате Улугбека Вафоева.

«Сегодня пособие по беременности и родам выплачивается женщинам, работающим в бюджетных организациях, за счёт государства. В негосударственных организациях такое пособие должно выплачиваться работодателем. Однако на практике во многих случаях работодатели не выполняют это обязательство перед сотрудниками, женщинами, матерями», — написал он.

Это, по мнению партии, приводит к тому, что работодатели предпочитают не принимать на работу женщин, особенно во время их беременности, и к ограничению трудовых прав женщин. Не занятые же работой женщины не получают это пособие. Такое положение дел вызывает вопросы у общественности, отметил депутат.

«Наша фракция считает, что все женщины должны получать выплачиваемое государством гарантированное пособие по беременности и родам вне зависимости от того, работают они в государственной или негосударственной организации. Самый верный и подходящий способ это сделать — выплачивать пособие со стороны государства. Депутаты нашей партии внесли такое предложение правительству», — отметил Улугбек Вафоев.

Отметим, что в совместном отчёте Международной организации труда, ЮНИСЕФ и Всемирного банка, опубликованном в прошлом году, говорится, что финансирование пособия работодателем противоречит международной практике. Такая ситуация «свидетельствует о существовании потенциального сдерживающего фактора для трудоустройства молодых женщин в формальном секторе, что ставит их в невыгодное положение в условиях значительной конкуренции за рабочие места», отмечается в документе.

«Учитывая тот факт, что правительство Республики Узбекистан присоединилось к международному инструменту по защите материнства (ILO, 2019a), рекомендуется перевести все пособия по беременности и родам в систему социального страхования», — рекомендуется в отчёте.

Ранее «Газета.uz» публиковала материал представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане о необходимости охвата детскими пособиями всех семей. В нём говорится о спорности действующего в стране подхода, когда детские пособия выплачиваются только семьям, которые считаются нуждающимися.

«Пособие на ребёнка — это не благотворительность или пожертвование, а необходимая инвестиция в развитие человеческого капитала страны. Детские пособия помогают семьям предоставлять более полноценное питание для детей», — отмечалось в материале.

В недавнем прошлом в Узбекистане действовала программа универсальных детских пособий, предоставляемых каждому ребёнку. В период с 2009 по 2018 годы число семей, получающих детское пособие, сократилось на 61%. 75% семей, соответствующих критериям получения детских пособий, их не получают, отмечал ЮНИСЕФ.