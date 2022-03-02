С 1 сентября 2022 года женщинам Узбекистана, работающим в частном секторе, государство будет выплачивать пособие по беременности и родам. Об этом 1 марта на видеоселекторном совещании сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

На встрече отмечалось, что ежегодно в стране рождается в среднем 700 тысяч детей. Женщинам при рождении детей необходимо уйти в декретный отпуск не менее чем на 4 месяца.

«Нужно сказать открыто, что сейчас бюджетные организации выплачивают пособия по беременности в полном объёме, но бывают случаи, когда частный сектор из-за этих расходов избегает формального трудоустройства женщин», — сказал глава государства.

По поручению президента с 1 сентября будет создана система, при которой государство будет гарантировать выплату пособий по беременности женщинам, официально работающим в частном секторе. Теперь они также будут получать единовременное пособие по беременности в размере 2 млн сумов на 4 месяца.

В этом году из бюджета на эти цели будет выделено 200 млрд сумов, в 2023 году — 1,7 трлн сумов.

В ноябре 2021 года деутат от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбек Вафоев предложил государству взять на себя расходы по выплате пособий по беременности и родам и гарантировать получение «декретных» всем женщинам, независимо от того, работают они в бюджетных организациях или в частных.