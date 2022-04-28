В январе-марте совокупный доход населения достиг 114,2 трлн сумов. Рост в номинальном выражении составил 15,9%, в реальном (с поправкой на инфляцию) — 5,4%, следует из данных Госкомстата. Темпы роста ниже, чем в первом квартале 2021 года — 22,1% и 9,8% соответственно.

Совокупный доход на душу населения вырос до 3,2 млн сумов. В номинальном выражении доходы увеличились на 13,6%, в реальном — на 3,3% (с учётом потребительских цен). Это меньше, чем в первом квартале 2021 года, когда рост был зафиксирован на уровне 19,8% и 7,7% соответственно.

Источник: Госкомстат

За три месяца по номинальному среднедушевому доходу сохранил лидерство Ташкент — 7,71 млн сумов. Следом идут Навоийская область — 5,76 млн сумов, Ташкентская область — 3,77 млн сумов, Бухарская облатсь — 3,47 млн сумов.

Больше всего доходы населения выросли в Навойской (+10,2%), Ферганской (+9,4%) и Ташкентской (+6,5%) областях. В Бухарской (-0,6%), Сурхандарьинской (-0,4%) областях и Каракалпакстане (-0,3%) доходы немного уменьшились.

В структуре доходов выросла доля трудовой деятельности (наёмные работники и самозанятые) — с 62% до 62,5%. Увеличилась также доля доходов от собственности — 3,1% против 2,7% в прошлом году. Доля трансфертов (денежные переводы, пособия, пенсии, стипендии) в то же время сократилась на 0,3% — до 26,9%.

На доходы наёмных работников приходится 32,8% совокупного дохода, на самозанятых — 29,6%. Джизак (44,1%), Бухара (39,4%), Хорезм (47%), Ташкентская область (35,7%) и Сурхандарья (35%) лидируют по доле самозанятости в доходах.

Источник: Госкомстат

Номинальный рост объёма денежных переводов из-за границы составил 8%, но несмотря на это их доля в совокупных доходах сократилась на 1%. Наибольшая доля денежных переводов в совокупном доходе населения зарегистрирована в Самарканде — 22,6% (было 25,6%), в Фергане — 19,1% (15,9%), Андижане — 19% (21,2%), в Сурхандарье — 18,5% (21,1%).

За три месяца 2022 года мигранты отправили в Узбекистан 1,47 млрд долларов, что на 3% больше прошлогоднего показателя. При этом снижение экономической активности у основных торговых партнёров, колебания курсов национальных валют и миграционные потоки создают вероятность того, что в текущем году объём денежных переводов будет на 18−25% ниже, чем в прошлом, отметили в Центробанке.