Правление Центрального банка Узбекистана на заседании 21 апреля приняло решение о сохранении основной ставки без изменений на уровне 17%, сообщила пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, изменения внешнеэкономических условий в марте положительно отразились на внутреннем валютном рынке, инфляционных и девальвационных ожиданиях, динамике банковских депозитов.

В то же время меры по ужесточению денежно-кредитных условий и обеспечению стабильности на валютном рынке служат снижению возникающего давления и сбалансированию тенденций на валютном и денежном рынках со второй половины марта, отметили в Центробанке.

«Складывающаяся в настоящее время ситуация и ожидаемые в ближайшие месяцы экономические условия показывают, что влияние (эффект) от принятых мер полностью не проявился и этот процесс все еще продолжается. Исходя из этого, было принято решение сохранить текущие денежно-кредитные условия, чтобы обеспечить полное отражение мер денежно-кредитной политики в экономике», — говорится в сообщении.

Внешние экономические условия

Несмотря на наблюдаемую с конца марта и начала апреля определенную стабилизацию экономической ситуации в основных странах-торговых партнерах, в том числе валютные курсы, уровень неопределенности и рисков в среднесрочной перспективе по всем макроэкономическим показателям остается высоким.

Рост цен на мировом рынке сырья и энергоресурсов, проблемы с международной логистикой ведут к ускорению инфляционных процессов во всех странах мира, а также повышению процентных ставок практически всеми крупными центральными банками.

Эти факторы, в свою очередь, будут оказывать первичное и вторичное воздействие на Узбекистан через ужесточение финансовых условий на международных финансовых рынках, импортируемую инфляцию и изменения во внешнеторговых потоках, указали в ЦБ.

В ответ на изменение внешних условий курс национальной валюты после колебаний в марте (только за март ослабился на 5%) начал стабилизироваться и на сегодняшний день уровень девальвации с начала года составляет 4,1%. По предварительным расчетам, эти темпы девальвации абсорбировали практически все краткосрочные изменения (шоки).

В частности, в первые 20 дней марта среднедневной объем трансграничных денежных переводов снизился до 15 млн долларов, продажа валюты населением до 32 млн долларов, а покупка выросла до 42 млн долларов. В первые 20 дней апреля объем денежных переводов достиг в среднем 40 млн долларов в день, продажа валюты населением 55 млн долларов, а среднедневная покупка снизилась до 22 млн долларов.

Также сбалансировался спрос компаний на иностранную валюту, сократившись в первые 20 дней апреля на 13% по сравнению с соответствующим периодом марта, а предложение выросло на 21%.

Экономическая активность

По данным Государственного комитета по статистике, реальный рост ВВП в первом квартале 2022 года составил 5,8%.

По базовым прогнозам, сделанным в начале года, к концу второго квартала текущего года ожидалось закрытие отрицательного разрыва ВВП страны и выход показателей экономического роста на потенциальный уровень. В связи с влиянием изменений во внешнеэкономических условиях предполагается, что этот отрицательный разрыв сохранится до конца года.

В текущем году превышение бюджетного дефицита над параметрами, установленными в начале года, и ожидаемый рост социальных расходов послужат поддержке покупательной способности и доходов населения, считает регулятор.

Согласно опросам ЦБ по итогам I квартала, складывающиеся внешние и внутренние экономические процессы и тенденции на валютном рынке в той или иной мере отражаются на потребительских настроениях населения, что привело к сохранению склонности к сбережениям и осторожного подхода к расходам.

Динамика внутренних цен и инфляционные ожидания

В марте инфляция составила 1,5% и, увеличившись до 10,5% в годовом исчислении, снова вернулась к двузначному уровню. Показатель базовой инфляция сформировался на уровне 9,1% в годовом выражении, а его вклад в общую инфляцию увеличился до 6,9 процентных пункта.

Растущая динамика цен в основном объясняется импортируемой инфляцией, ожиданиями роста цен основных продовольственных товаров на внешних рынках и традиционными сезонными колебаниями.

В апреле в некоторой степени наблюдалась стабилизация цен. Согласно результатам еженедельного мониторинга цен Центрального банка, в первые 20 дней апреля по некоторым основным товарам наметилось снижение и уравновешивание цен.

Вклад группы фруктов и овощей динамику цен во втором квартале будет понижающим из-за сезонных факторов. В то же время под влиянием внешних факторов и структурных изменений ожидается усиление повышающего вклада непродовольственных товаров на общие цены, говорится в сообщении.

По данным опроса в марте 2022 года, инфляционные ожидания населения составили 15%, а предпринимателей — 15,4%. Ожидается, что в будущем ожидания снизятся под влиянием относительной стабилизации обменного курса и структурных реформ.

Влияние факторов предложения (производство, транспорт и логистика, зарубежные поставки, рост цен на топливо и энергию) на динамику инфляции до конца года, ожидается выше факторов спроса.

Согласно опросу среди производственных предприятий, в марте также наблюдается увеличение сроков поставок сырья (работ, услуг) (индекс сроков поставок ухудшился с 51,4 в феврале до 47,5 в марте).

Денежно-кредитные условия

Повышение основной ставки до 17% с 18 марта текущего года отражается на процентных ставках денежного рынка.

В частности, во второй половине марта индекс UZONIA (процентная ставка, по которой банки привлекают друг у друга депозиты на один день) в среднем формировался на уровне 17,2%, тогда как в первой половине апреля он составлял в среднем 18%.

В течение квартала наблюдался рост активности на межбанковском денежном рынке, по сравнению с IV кварталом прошлого года совершено в 1,3 раза больше операций, на общую сумму 27,7 трлн сумов. Только за март на денежном рынке было проведено депозитных операций на сумму 12,5 трлн сумов, что объясняется временным увеличением спроса на ликвидные средства.

Исходя из текущих денежно-кредитных условий ставки по предлагаемым банками населению депозитам в марте выросли до 20,9% (20,2% в январе). Это, в свою очередь, служит восстановлению темпов роста по срочным депозитам в национальной валюте.

В частности, в первой половине апреля объем срочных депозитов населения в сумах увеличился на 5% (в соответствующем периоде марта уменьшился на 1,3%).

Учитывая относительное преимущество цены активов в сумах, по состоянию на 20 апреля, объем срочных депозитов населения в национальной валюте с начала года увеличился на 14%.

Прогнозы

С учетом, обстоятельств во внешнеэкономической ситуации Центральный банк условно обновил макроэкономические прогнозы в рамках базового и рискового сценариев.

Согласно базовому сценарию, инфляция ожидается на уровне 12−14% (прогноз в начале года 8−9%) к концу года, под влиянием факторов предложения, связанных с импортируемой инфляцией, производством, логистикой и поставками.

Снижение экономической активности у основных торговых партнеров, колебания курсов национальных валют и миграционные потоки создают вероятность того, что в текущем году объем денежных переводов будет на 18−25% ниже, чем в прошлом.

В связи с изменением динамики валового внешнего и внутреннего спроса, относительно высоким дефлятором и влиянием фискальных условий реальный рост ВВП в стране по итогам 2022 года ожидается на уровне 3,5−4,5% (прогноз в начале года 5,5−6,5%).

«В целом эти прогнозы основаны на многих допущениях, и макроэкономические прогнозы будут уточняться на следующих заседаниях, с учетом изменения внешнеэкономической ситуации и результативности реализуемых макроэкономических и структурных изменений», — отметили в ЦБ.

Следующее заседание ЦБ по рассмотрению основной ставки назначено на 9 июня.