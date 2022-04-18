Объём денежных переводов в Узбекистан из-за границы в первом квартале 2022 года незначительно вырос, следует из данных Центрального банка.

За три месяца в страну поступили переводы на 1,47 млрд долларов, что на 49 млн, или 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатели валютно-обменных операций резко увеличились. В январе-марте банки приобрели у населения валюты на 2,11 млрд долларов, что на 585 млн долларов, или на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом спрос на валюту также значительно вырос. Банки продали гражданам валюты на 1,73 млрд долларов, что на 709 млн, или 69% больше прошлогоднего показателя.

Источник: Центральный банк

В 2021 году объём международных денежных переводов в Узбекистан составил 8,07 млрд долларов, что на 34% больше показателей 2020 и 2019 годов (6 млрд). 70% переводов за прошлый год пришлось на долю России — 5,67 млрд долларов. Но из-за экономического положения в РФ из-за войны в Украине и санкций эксперты Всемирного банка в начале марта прогнозировали снижение переводов в Узбекистан на 21% вместо ожидавшегося роста в 3%.

Рост спроса на валюту со стороны населения можно связать с резкой девальвацией сума в марте. Несмотря на это, объём предложения по-прежнему превышает спрос.