В Узбекистане рассматривают возможность введения обязательной маркировки ковров, сообщил РБК со ссылкой на главного государственного налогового инспектора Государственного налогового комитета Ахмадбека Файзиева.

По его словам, комитет предложил компании CRPT Turon проработать этот вопрос.

Председатель наблюдательного совета компании Андрей Кириллов уточнил РБК, что власти Узбекистана поставили задачу проработать возможности и сроки внедрения системы маркировки в трех новых товарных категориях — это шины, автозапчасти и ковры.

«По данным представителей республики, в этих сферах высок уровень фальсификата и контрафакта. Особенно важна сфера производства ковров — это, без преувеличения, национальное достояние: в каждом регионе свои способы производства, окраски. Ковры вывозятся в разные страны мира, поэтому вопрос наведения на этом рынке порядка крайне актуален», — пояснил он.

В пресс-службе ГНК «Газете.uz» подтвердили, что действительно ведётся работа по поиску новых направлений маркировки с 2023 года.

«На сегодняшний день проводится анализ, по итогам которого будут внесены предложения для рассмотрения», — отметили в комитете.

В CRPT Turon заявили, что касательно новых товарных групп вопрос на стадии проработки — конкретных решений пока не принято.

«Это лишь первая стадия переговоров. Поступило предложение со стороны государства, его нужно будет тщательно продумать, будут вестись переговоры с представителями бизнеса. Только после можно будет дать точный ответ. На данный момент это лишь предложение», — указали в компании.

Проект по внедрению маркировки в стране был начат в конце 2019 года и на первых этапах охватил табак, пиво и алкогольные напитки. С 15 апреля Узбекистан стал первой в СНГ страной, запустившей маркировку бытовой техники.

С 1 сентября стартует обязательная цифровая маркировка лекарств и медицинских товаров, а с 1 октября — бутилированной воды и прохладительных напитков.

Напомним, в 2020 году была запущена Национальная информационная система мониторинга маркировки и отслеживания продукции Asl belgisi. Оператором системы была определена компания CRPT Turon, созданная российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) — единым оператором системы маркировки товаров в России. Его основной владелец — USM Алишера Усманова (50%), еще по 25% принадлежат российской госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Александру Галицкому.