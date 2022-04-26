Сотрудники ОВД Фуркатского района Ферганской области 20 апреля обнаружили, что гражданин М. Р. выращивал 55 кустов опийного мака на своём земельном участке в посёлке Бекобод, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Следственный отдел ОВД Фуркатского района возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по части 1 статьи 270 (Культивирование запрещённых к возделыванию культур / наказывается лишением свободы до трёх лет).

Обнаруженные вещества изъяты в качестве вещественного доказательства, подозреваемый задержан.

Напомним, 14 апреля сотрудники ОВД Фуркатского района Ферганской области обнаружили на земельном участке другого гражданина, Х. К., шесть кустов опийного мака.