Сотрудники ОВД Фуркатского района Ферганской области 14 апреля обнаружили, что гражданин Х. К. выращивал шесть кустов опийного мака на своём земельном участке, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Следственный отдел ОВД Фуркатского района возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по части 1 статьи 270 (Культивирование запрещённых к возделыванию культур / наказывается лишением свободы до трёх лет).

Обнаруженные вещества изъяты в качестве вещественного доказательства, подозреваемый задержан.