Жертвами схода селя в Фаришском районе Джизакской области в среду, 20 апреля, стало почти столько же человек, что и при прорыве плотины в Сардобинском районе Сырдарьи два года назад. По официальным данным, в посёлке Эгизбулак погибло пять жителей, включая двух детей, в Сардобе — шесть человек.

Корреспондент «Газеты.uz» Абдулло Ëдгоров в течение двух дней был в Эгизбулаке, где поговорил с жителями о том, что могло вызвать сильнейшее за около 80 лет стихийное бедствие.

В четверг посёлок, где было полностью разрушено 53 дома, осматривали министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Абдулла Кулдашев, хоким Джизакской области Эргаш Солиев и другие чиновники.

Эргаш Солиев (второй слева) и Абдулла Кулдашев (второй справа).

Глава МЧС позвал местного жителя Исроила Алиева, который очищал дом от последствий наводнения, и представил его хокиму и другим как «героя», который не растерялся во время наводнения. «Исроил спас жизни своего ребёнка и жены, выведя их из дома, в который ударил сель», — сказал он.

Исроил Алиев рассказал «Газете.uz», что происходило в тот день. «Когда я открыл дверь дома, то увидел перед собой воду высотой 2 метра. Выйти было невозможно. Я поднял ребенка на подоконник. Пришлось ждать, пока снизится уровень воды», — сказал он.

Дом Исроила Алиева после наводнения.



Когда воды стало меньше, семья попыталась покинуть дом. «Я смотрел на дерево, когда вода опустилась до его развилки (60−70 см от земли — ред.), мы решили, что можно выходить. Мы вышли с задней стороны дома на соседнюю улицу», — сказал Исроил Алиев.

Он считает причиной того, что волна поднялась до такой высоты, наличие домов и каменных заборов, которые, как дамбы, способствовали накоплению воды.

«Если бы вода текла естественным путём, она просто прошла бы мимо. Никогда раньше вода не шла так высоко и стремительно. В 2013 или 2014 году вода была по колено, залило только двор, ничего страшного не было», — сказал он.

Дом Исроила Алиева после наводнения. Комнаты залиты грязью, которую помогают убрать сотрудники МЧС и волонтёры.

Исроил Алиев сообщил, что тем, кто остался без крова в результате наводнения, обещали построить новые дома.

«В хокимияте сказали, что построят трёхкомнатный дом, говорят, что это от президента будет. Дали обещание изучить другое место, не подверженное наводнению, где можно протянуть воду, газ, свет и построить небольшой посёлок на 30 домов», — сказал мужчина.

Хоким области Эргаш Солиев сообщил о планах построить вдоль пути, по которому текла вода, разрушившая дома, канал и высадить вдоль него деревья. Он должен быть на безопасном расстоянии от сохранившихся домов.

Исроил Алиев добавил, что канал планируется сделать бетонным и построить через него мост.

Дом Исроила Алиева после наводнения.

Ранее мы писали, что власти временно переселили более 100 жителей. На месте создан рабочий штаб во главе с министром Абдуллой Кулдашевым. «Газета.uz» опубликовала фоторепортаж из посёлка.